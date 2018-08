Wenn es um „seinen“ Steig geht, legt der Bürger in Ockenfels selbst Hand an. Dort ist der 50 Jahre alte Gehweg an der K 11 im Bereich der Ortsdurchfahrt marode: Löcher sind entstanden, Pflastersteine stehen hoch und werden zu Stolperfallen. Geld für die Instandsetzung steht im klammen Ockenfelser Haushalt nicht zur Verfügung. Also hatte Bürgermeister Kurt Pape, der Mitglied der Ockenfelser Rentnergilde ist, seine Mitstreiter gefragt, ob sie nicht auch den Bürgersteig in Ordnung bringen können.

Er bekam grünes Licht. Die ehrenamtlich arbeitenden Herren sagten zu, unterstützt durch den Bauhof, das Trottoir in Angriff zu nehmen. „Den langen Gehweg wieder flott zu machen, ist schon eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (493 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.