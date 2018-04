Heinz-Dieter Korf leitet seit 25 Jahren die Geschicke des DRK-Ortsvereins Linz. Anlässlich der Blutspenderehrung am Freitag im Restaurant Calabria in Leubsdorf wurde der Vereinsvorsitzende für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet. „Die Zusammenarbeit mit Helfern, Bereitschaftsleitung und Vorstandskollegen ist konstruktiv und wertschätzend. Sie haben immer ein offenes Ohr für die Mitglieder des Ortsvereins, greifen Probleme direkt auf und finden Lösungen dazu. Die technische Ausrüstung des Ortsvereins hat für Sie ebenfalls hohe Priorität. Unter Ihrem Vorsitz ist der Ortsverein so gewachsen, dass er zurzeit die größte DRK-Bereitschaft im Kreisgebiet darstellt“, sagte Werner Grüber, Präsident des DRK-Kreisverbandes.

Der Ortsverein hat derzeit 42 aktive Mitglieder und 20 Blutspendehelfer. Im Beisein von Kreisgeschäftsführer Karl-Heinz Pieper, Benjamin Greschner vom Blutspendedienst West, VG-Bürgermeister Hans-Günter Fischer und den Blutspende-Jubilaren überreichte Grüber dem ...

