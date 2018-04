„Die Zeit vergeht schneller, als man meint“, wundert sich Michael Christ über die Anfrage aus der RZ-Redaktion: Seinen 100. Tag im Amt hat der Bürgermeister der VG Asbach in dieser Woche absolviert – Zeit für eine erste Bilanz nach Ablauf der klassischen Schonfrist, die der frühere Leiter der Bauabteilung aber gar nicht für sich in Anspruch genommen hat. Vom ersten Tag an hat er sich der Umsetzung des Wahlprogramms gewidmet, das auf seiner nach wie vor abrufbaren Kandidaten-Internetseite zu finden ist. „Daran will ich mich messen lassen“, sagt Christ, der im Gespräch mit der RZ auf einige der wichtigsten Themen blickt.

Ärztliche Versorgung: Ganz oben auf der Wahlkampfagenda stand dieses Thema für Christ. Der Hintergrund: Es werden mittelfristig viele der derzeit zehn angesiedelten Hausärzte in der VG in Rente ...

Lesezeit für diesen Artikel (541 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.