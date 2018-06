Schwerer Raub auf Postagentur: Täter bedroht Angestellte mit Messer

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend die Postagentur in Heimbach-Weis überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und zwang sie, den Tresor zu öffnen.

Die Postagentur in Heimbach-Weis ist überfallen worden. Foto: Christina Nover

Gegen 21.30 Uhr verließ die Angestellte verspätet die dortige Postagentur. Dabei hat ihr laut Angaben der Kriminalpolizei Neuwied ein unbekannter Mann aufgelauert. Mit einem Messer drängte der Täter die Frau zurück in die Räume der Post und zwang sie, den Trsesor zu öffnen.

Der Räuber konnte anschließend unerkannt mit einem höheren Geldbetrag als Beute flüchten. Die Angestellte blieb, bis auf einen Schock, unverletzt.

So wird der Täter beschrieben:

männlich

normale Statur

über 1,75 Meter groß

eventuell braune Haare

dunkler Kapuzenpullover

Wie der Täter geflüchtet ist und in welche Richtung ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de.

me/Polizeibericht