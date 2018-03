Schwer verletzt: Neuwieder Rollerfahrer kommt nach Auffahrunfall mit Brüchen in die Klinik

Bei einem Unfall im Neuwieder Distelfeld hat sich ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei informiert, war der Mann am Montagnachmittag um 16.44 Uhr im Industriegebiet unterwegs und fuhr an der Ecke Allensteiner Straße/Görlitzer Straße unvermittelt auf das bremsende Auto vor ihm auf.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Rollerfahrer zu Boden geschleudert wurde. Wie die Beamten weiter mitteilen, zog er sich unter anderem Brüche zu. Er kam umgehend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe für den Rollerfahrer nicht bestanden. Er war laut Polizei am Unfallort ansprechbar und hat sein Versehen und damit seine Schuld am Unfall eingeräumt. Der Roller musste abgeschleppt werden.