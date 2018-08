Schwarzstorch verhindert Windradbau in der Kuhheck doch nicht

Spektakuläre Wende im Fall „Kuhheck“: Schwarzstorch und Rotmilan verhindern doch nicht den Bau von Windrädern in der Dierdorfer Exklave. Nach Meinung des Neuwieder Kreisrechtsausschusses kann Artenschutz – vereinfacht gesprochen – kein Totschlagargument gegen den Bau von Anlagen sein. Damit widerspricht der Kreisrechtsausschuss der Neuwieder Kreisverwaltung, die im März dieses Jahres den von einem Investor beantragten Bau abgelehnt hatte.

Foto: dpa (Symbolbild)

Eine Baugenehmigung gibt es trotzdem vorerst nicht. Denn der Ausschuss vermisst eine „ausreichende interkommunale Abstimmung mit den betroffenen umliegenden Gemeinden, die wirtschaftlich nicht an der Windkraftnutzung partizipieren würden, jedoch einseitig die Lasten zu tragen hätten“. Wörtlich heißt es in der Mitteilung zum Bescheid weiter: „Die Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild mit möglichen Folgen für die Siedlungsentwicklung für diese Gemeinden wären nach vorliegenden Untersuchungen erheblich“.

Aber noch einmal zurück zu den gefährdeten Vögeln. Der Rechtsausschuss kritisiert, dass bei der Entscheidung der Kreisverwaltung der Artenschutz stärker gewichtet worden ist als das öffentliche Interesse an der Windkraftnutzung. In diesem Zusammenhang verweist er „auf mögliche Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen zugunsten der betroffenen Vogelarten“. So habe sich der Antragssteller bereit erklärt, auf eine den Schwarzstorch besonders störende Windkraftanlage zu verzichten. Damit sei „den naturschutzrechtlichen Aspekten ausreichend Rechnung getragen, sodass der Windkraftnutzung der Vorrang gebührt“, teilt der Ausschuss mit.

Andere Gebiete nur unter neuen Voraussetzungen denkbar

Wie der Ausschussvorsitzende Klaus Müller auf RZ-Nachfrage weiter erklärt, beeinflusst diese Feststellung aber möglicherweise auch andere Flächen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Dierdorf. Daher gibt der Ausschuss der VG eine nochmalige Prüfung der Standortalternativen auf. „Auch in anderen Gebieten, etwa entlang der A 3, ist der Artenschutz gegen eine Windkraftnutzung ins Feld geführt worden, ohne dass in Betracht kommende Ausnahme- oder Befreiungsregelungen ausreichend geprüft wurden“, meint Müller. Der Kreisrechtsausschuss sieht deshalb „die VG Dierdorf als Trägerin der Planungshoheit in der Pflicht, die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet verbindlich zu steuern“.

Und hier liegt auch eine Chance für die Bürger der vier betroffenen Gemeinden des Westerwaldkreises. Denn wenn die Verbandsgemeinde Dierdorf unter den neuen Voraussetzungen ein Gebiet findet, das sie als Vorrangfläche ausweisen kann und das mindestens ein Prozent der Gesamtfläche der VG ausmacht, dann sind alle anderen Standorte endgültig ausgeschlossen.

Um einen Wildwuchs der Windkraftanlagen zu verhindern, muss das auch im Interesse der Verbandsgemeinde liegen: Denn die Kuhheck hat nicht die notwendige Größe. Folglich könnten bei einem Bau in diesem Gebiet Investoren trotzdem immer wieder Anträge für andere Flächen stellen.

Klage von beiden Seiten möglich

Apropos Investor: Dessen Widerspruch hat zwar einerseits Erfolg, am Ziel ist das Unternehmen damit jedoch auch nicht. Daher könnte es vor das Verwaltungsgericht ziehen, um klären zu lassen, wie gravierend der interkommunale Abstimmungsbedarf wirklich ist. Denn nach dem Spruch des Rechtsausschusses dürfte sich der Dierdorfer VG-Rat schwer tun, die Kuhheck ohne die (nicht zu erwartende) Zustimmung der vier Nachbargemeinden als Windkraftfläche auszuweisen. Auf der anderen Seite können auch Bürgerinitiative und Umweltorganisationen gegen den Bescheid des Ausschusses am Verwaltungsgericht klagen.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh