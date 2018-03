Schulbusärger rund um Dierdorf: Anschlüsse jetzt besser getaktet

In regelmäßigen Abständen schlagen Eltern im Kreis Neuwied bei der RZ wegen Problemen mit den Schulbussen Alarm. Mal kommt der Bus gar nicht, mal zu spät, mal nimmt er Kinder nicht mit. Janina Reinhardt, Mutter aus Großmaischeid, hat uns jetzt gleich drei Erlebnisse ihres Sohnes und anderer Kinder aus Großmaischeid, Stebach und Kausen geschildert, die sie mit Blick auf die Sicherheit der Kinder nicht in Ordnung findet.

So habe der Linienbus, der die Schulkinder aus den drei Orten nach Dierdorf bringt, diese einfach stehen gelassen. „Warum, weiß kein Mensch“, sagt Janina Reinhardt. Zudem erzählt sie davon, dass die Kinder auch schon in Dierdorf stehen geblieben sind, weil der Bus nach Puderbach nicht kam. Schließlich berichtet sie von der Fahrt ihres Sohnes vor gut einer Woche nachmittags von der Förderschule Raubach zurück nach Dierdorf: „Während der Fahrt hatte der Bus einen Defekt. Der Fahrer ließ die Kinder dann am Kreisel Höhe Hallenbad in Dierdorf aussteigen. Von dort mussten sie zu Fuß auf der viel befahrenen Straße zur Haltestelle, wo normalerweise der Anschlussbus nach Großmaischeid abfährt. Doch dieser Bus war wegen des Fußweges bereits weg.“ Die Kinder hätten sich dann zu Fuß auf den Heimweg gemacht, wovon die Eltern aber nichts gewusst hätten. „Es kann doch nicht sein, dass man Kinder solchen Gefahren aussetzt“, schimpft sie.

Das ist auch nicht im Sinne der Kreisverwaltung, die für die Schülerbeförderung verantwortlich zeichnet. Amtsleiterin Helga Zoltowski wusste von dem defekten Bus am Kreisel in Dierdorf. Sie bemängelt aber die schlechte Kommunikation an diesem Nachmittag: „Normalerweise verständigt der Busfahrer seine Leitstelle und die meldet das der Kreisverwaltung und am besten auch den Schulleitungen, damit besorgte Eltern auch dort eine Anlaufstelle für Infos haben. Doch das ist an diesem Tag nicht geschehen.“ Grundsätzlich sei es aber nachmittags für den Kreis schwierig, Abhilfe zu schaffen. Zoltowski: „Weil es keinen Notruf gibt, muss dann einfach die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern stattfinden, es gibt keine andere Lösung.“ Dass der Fahrer die Kinder am Kreisel aussteigen ließ, ist aus Sicht von Zoltowski vertretbar: „Es gibt einen Fußweg und Beleuchtung, da kann nicht von Gefährdung gesprochen werden.“

Was die Fälle betrifft, bei denen die Kinder morgens in Dierdorf nicht vom Bus mitgenommen worden sind, stellt sich für Zoltowski nach Rücksprache mit dem Konzessionsnehmer, dem Verkehrsunternehmen Zickenheiner, die Lage wie folgt dar: „Es gab diese Probleme, weil die Anschlüsse morgens nicht gepasst haben. Laut Zickenheiner sind die Linien nun aber so angepasst worden, dass es wieder klappt.“ Das hat laut Zoltowski auch die Schule in Raubach bestätigt.

Von unserem Redakteur Ralf Grün