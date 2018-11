Wenn Politiker Schülern Rede und Antwort stehen, müssen sie sich auf einige direkte Fragen gefasst machen. So sahen sich die Landtagsabgeordneten Ellen Demuth (CDU) und Fredi Winter (SPD) mit einigen kritischen Nachfragen konfrontiert, als sie im Zuge des Schulbesuchstags des Landtages am Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium zu Gast waren. „Woran liegt es, dass es grade bei den großen Volksparteien nicht so läuft?“, wollten die Schüler von den Abgeordneten wissen und forderten gleichzeitig Auskunft über den Umgang mit rechtsgerichteten Strömungen in der Politik.

„Es brodelt schon lange und die SPD tut sich schwer“, gab Winter auf die Frage nach Fehlern der Parteien zu. „Wir hatten zu viele Personaldebatten und haben die Grundsätze aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (355 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.