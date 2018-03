Schneepflug prallt frontal gegen Pkw: 42-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Eine 42-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Schneepflug im Westerwald am Freitag schwer verletzt worden.

Schneepflug prallt frontal gegen Auto: Bei einem Unfall am Fraitagmorgen wurde eine Frau schwer verletzt. Foto: Symbolbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, prallte das Räumfahrzeug am frühen Morgen auf der Landesstraße 267 in Höhe von Ratzert-Brubbach (Kreis Neuwied) zunächst gegen einen Baum, der auf die Straße ragte. Dadurch geriet der Pflug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen der Frau. Sie wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt.

Helfer brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Schneepflugs habe einen Schock erlitten. Die Straße war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

dpa