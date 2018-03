Schlager trifft Karneval: Rote Hüte, rote Pferde und reichlich Ramba Zamba

Aus unserem Archiv

Großmaischeid

Die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (KuK) Großmaischeid hat auch bei der dritten Auflage von „Schlager trifft Karneval“ in die Vollen gegriffen. Mehr als 600 Narren und Schlagerfans feierten am Donnerstagabend mit Peter Wackel („Malle ist nur einmal im Jahr“), Markus Becker („Rotes Pferd“) Axel Fischer („Traum von Amsterdam“) und dem Andreas-Gabalier-Verschnitt Joey Gabalögl („Amoi seh ma uns wieder“) bis in den frühen Morgen.