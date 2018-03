Schlager trifft Karneval: Fetzige Party in Großmaischeid

Aus unserem Archiv

Großmaischeid

An Weiberfastnacht, 8. Februar, steigt in der Großmaischeider Sporthalle ab 19.11 Uhr die dritte Auflage der jecken Party „Schlager trifft Karneval“. Das Gute-Laune-Programm kann sich wahrlich sehen lassen. An diesem Abend mit dabei: Joey Gabalögl – die Andreas Gabalier Double Show. Der junge Sunnyboy aus der Steiermark begeistert die Festzelte und Hallen der Republik mit seiner authentischen Show. Schon bei der TV-Castingshow „Herz von Österreich“ verzauberte Gabalögl Millionen Zuschauer.