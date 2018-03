Satte Rücklagen: Anhausen blickt optimistisch ins Finanzjahr 2018

223.000 Euro Minus unter der Haushaltsrechnung für 2018? Freude löst das in Anhausen freilich nicht aus, treibt den Gemeinderatsmitgliedern aber auch nicht die Sorgenfalten ins Gesicht. „Wir sind eigentlich guter Dinge“, meint Ortsbürgermeisterin Heidelore Momm nach der jüngsten Ratssitzung gelassen. Schließlich haben sie und ihr Rat es in den Vorjahren schon mehr als einmal erlebt, dass sich zunächst rote Zahlen noch beträchtlich gebessert haben.

Die alte Grillhütte haben die Anhausener bereits abreißen lassen, eine neue ist geplant und wird in diesem Jahr finanziert. Fotos: Ralf Grün Foto: Ralf Grün

Rechnerisch trifft Anhausen in diesem Jahr die Umlagenkeule gleich doppelt: Dank gestiegener Steuerkraft muss die Gemeinde 1,1 Millionen auf den Tisch legen, rund 240.000 Euro mehr als noch 2017. Und auch die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wird teurer: So hat sich Anhausen entschlossen, den Winterdienst für das Gewerbegebiet extern zu vergeben. Das entlastet die Gemeindearbeiter, kostet aber auch Geld.

Darüber hinaus investiert die Gemeinde in den Ausbau der Straße „Im Wirtsgarten. Foto: Ralf Grün

Dafür ist die Liste für Investitionen überschaubar: Die Erschließung im Wirtsgarten ist beinah abgeschlossen, 135.000 Euro hat die Gemeinde für die Restarbeiten einkalkuliert. Für den Bauhof muss ein neuer Traktor her (100.000 Euro), der Spielplatz in der Mittelstraße bekommt einen neuen Rutschenturm (15.000 Euro). Außerdem fließen 55.000 Euro in die Grillhütte.

Bleiben muss es dabei nicht: Die Anhausener haben noch mehrere Projekte in der Warteschleife, die sich noch entwickeln müssen. Dazu zählt die Ortschefin auch das Seniorenwohnprojekt, das auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen alten Bäckerei entstehen soll. „Wir warten noch auf die Zusage des Investors“, beschreibt Momm den Stand der Dinge. Ähnlich sieht es in Sachen Lebensmittelgeschäft aus: Die Gemeinde hat mit der Planung begonnen, einen Lebensmittelmarkt am Ortsrand ansiedeln zu können. Und auch an der Durchgangsstraße L 258 hofft die Gemeinde auf Verbesserungen, nachdem es in den vergangenen Monaten schon mehrere Beinahunfälle mit Kindern auf dem Schulweg gegeben hat. Zwar steht das alles noch nicht in Zahlen umgerechnet im Haushaltsplan, aber die Anhausener wollen sich für alle Entwicklungen bereithalten.

Die Kassenlage macht ihnen da sicher keinen Strich durch die Rechnung: Die Gemeinde kann es sich auf einem üppigen Rücklagenkissen von über 4,6 Millionen Euro genüsslich gemütlich machen und den Lauf der Dinge im neuen Jahr abwarten.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler