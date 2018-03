Rückblick beim Frühschoppen: Unkeler Feuerwehr rückte 32-mal aus

Ehrungen, Beförderungen und Dienstverpflichtungen standen im Mittelpunkt des traditionellen Dreikönigsfrühschoppen zum Jahresbeginn der Freiwilligen Feuerwehr Unkel. Wehrführer Akin Karga konnte nach dem gemeinsamen Kirchgang und der Kranzniederlegung am Ehrenmal, im Scheurener Hof auch Vertreter der Wehren der Verbandsgemeinde begrüßen.

Beförderungen und Ehrungen wurden vergeben, darunter das goldene Feuerwehrehrenzeichen an Uwe Schumacher (vorne rechts).

Foto: Nitsch

Unkels Erste VG-Beigeordnete Gisela Born-Siebicke, die den Bürgermeister und Chef der Wehr, Karsten Fehr vertat, zog zunächst Bilanz der Einsätze im vergangenen Jahr. „Die Unkeler Feuerwehr war 2017 32 Mal im Einsatz. Darunter waren 20 Brandeinsätze und 12 Hilfeleistungen“, blickte sie auf die Leistungen des Unkeler Löschzuges.

Insgesamt hatte die Freiwillige Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Unkel 106 Einsätze. „Also alle drei bis vier Tage gingen in der Verbandsgemeinde die Sirenen. Fast immer konnten Sie betroffenen Menschen helfen oder Not lindern. Diese Garantie für unsere Sicherheit erfordert hohe Einsatzbereitschaft. Das hat unseren großen Respekt verdient. Wir können nur sagen: Wir brauchen Sie“, betonte Born-Siebicke und verwies auch auf die Verantwortung der Politik, die die institutionellen Voraussetzungen schaffen muss. „Das vergessen wir auch nicht, wenn jährlich über den Haushalt der Stadt und Verbandsgemeinde entscheiden wird“, versprach sie, bevor sie zunächst drei Verpflichtungen vornehmen konnte.

„Ich freue mich besonders, dass mit Louise Kessel eine Frau dienstverpflichtet wird“, sagte sie. Die 17-jährige Unkelerin wurde aus der Jugendfeuerwehr übernommen und wurde zur Feuerwehrfrauanwärter ernannt.

Auch Frank Jax (42) und Marcus Berg (44) die beide im vergangenen Jahr in die Feuerwehr eingetreten sind, wurden dienstverpflichtet. Ole Faßbender und Marvin Wasser wurden zum Feuerwehrmann befördert. Lasse Schirmer wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Für seine 35-jährige aktive, pflichtgetreue Tätigkeit bei der Feuerwehr wurde Oberbrandmeister Uwe Schumacher mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet, das ihm aber erst auf dem Verbandsgemeindefeuerwehrtag im September offiziell verliehen wird. „Seit 2012 ist er stellvertretender Wehrführer des Löschzuges Unkel“, sagte Karga. Schumacher hat zahlreiche Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene absolviert. Darunter 1995 den Fachlehrgang Gefahrstoffe 2, 2003 den Gruppenführer-Lehrgang und 2013 den Zugführerlehrgang.

„Die Wehr hat eine unverzichtbare Rolle im Sicherheitswesen der Stadt. Sie gehen für uns buchstäblich durchs Feuer. Wir sind Ihnen zutiefst dankbar“, lobte Hausen Stadtbürgermeister Gerhard Hausen das ehreamtliche Engagement. Schumacher überreichte er eine Schiefertafel mit dem Wappen der Stadt.

Von unserer Reporterin

Sabine Nitsch