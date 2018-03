Rheingemeinden können aufatmen: Hochwasserepisode läuft glimpflich ab

Aufatmen in den Rheingemeinden. Letztlich ist das von Experten prognostizierte schlimmste Hochwasser seit 20 Jahren nicht eingetreten. Die Flut ist nicht einmal so heftig gewesen wie die Anfang Januar.

So ist die Autofähre der Hirzmann GmbH, die die beiden Badestädte Bad Hönningen und Bad Breisig verbindet, derzeit noch unterwegs. Lediglich die Fähre zwischen Kripp und Linz sowie die Personenfähre in Erpel mussten ihren Betrieb am Donnerstag einstellen.

Der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt hat bereits am Freitag seine Prognose für den Pegel Andernach nach unten korrigiert. Wurde am Donnerstag noch die Scheitelwelle mit einem Höchststand von 7,85 Meter für den frühen Samstagmorgen zwischen 1 und 3 Uhr erwartet, so sollt laut Vorhersage am Freitag der Höchststand von 7,70 Meter bereits am selbigen Abend erreicht werden. Bei dieser Prognose rechnet der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz damit, dass die Bundesstraße 42 am Sonntagabend wieder geöffnet werden kann. Das hat Leiter Bernd Cornely auf RZ-Nachfrage mitgeteilt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Pegel auch tatsächlich fällt. „Am Montagmorgen wäre dann für den Berufsverkehr wieder alles offen“, meint der LBM-Chef.

Am Freitag aber ist auf der B 42 noch kein Durchkommen. Vor allem in Linz. Dort sind der Burgplatz am Rheintor, der Bahnhofsplatz, die Linzhausenstraße sowie die Straße „Am Gestade“ bis zu 40 Zentimeter überflutet. Rund 30 Gebäude sind betroffen. Unpassierbar sind ebenfalls die Ortseinfahrten von Leubsdorf und Kasbach. Anders als beim Hochwasser Anfang Januar musste die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Linz aber diesmal bisher keine Fahrzeuge aus dem Rhein ziehen. Wehrleiter Thomas Nelles meldete am Freitagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse.

Um die Bevölkerung zu unterstützen, sind die Brandschützer, bis der Pegel entsprechend sinkt, mit ihren Fahrzeugen und Booten sowie mit Fahrzeugen des Bauhofs im Einsatz. Die Erreichbarkeit der Stadt Linz sowie der Orte Leubsdorf und Kasbach können beim Lagezentrum der Feuerwehr Linz unter der Telefonnummer 02644/6946 ständig abgefragt werden. sm