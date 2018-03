Rengsdorf-Waldbreitbach: Kampfkandidatur um Beigeordnetenposten?

Kommt es in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu einer Kampfkandidatur um einen Beigeordnetenposten? Nach der CDU hat mit den Bündnisgrünen die erste kleine Fraktion Anspruch auf einen Beigeordnetenposten angemeldet. Laut Mitteilung will die Partei Marc-Andre Scheyer ins Rennen schicken. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklären Vertreter von SPD, FWG und FDP ebenfalls, einen Beigeordneten stellen zu wollen. Allerdings sind in der VG maximal vier Beigeordnete möglich – eine Fraktion wird also leer ausgehen.

Foto: Jörg Niebergall

Dass die CDU auf Bürgermeisterkandidat Christian Robenek als Ersten Beigeordneten setzen würde, daraus hatte sie nie einen Hehl gemacht. Und dabei bleibt es, wie der Vorsitzende Viktor Schicker bekräftigt. Die Bündnisgrünen nominieren derweil Marc-Andre Scheyer. Das habe der Ortsverein Rengsdorf-Waldbreitbach in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. „Alle Mitglieder waren sich darüber einig, dass eine gute Informationspolitik und eine zielführende Arbeit der neuen Fraktion durch eine Beteiligung in der Verwaltungsspitze zu gewährleisten ist“, heißt es in der Mitteilung der Partei, die gleich einen Vorschlag macht, wie alle Fraktionen eingebunden werden könnten – indem die SPD auf einen Beigeordnetenposten verzichtet, da sie in Person von Bürgermeister Hans-Werner Breithausen ohnehin in den Beigeordnetenbesprechungen vertreten sei.

Wenig kann dem die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Birgit Haas, abgewinnen. Der Wählerwille sei überdeutlich, sagt sie und verweist darauf, dass die SPD die zweitstärkste Fraktion stellt. „Ich sehe es durchaus so, dass die SPD einen Beigeordneten stellen sollte“, sagt Haas. Die ehemaligen Erste Beigeordnete der VG Rengsdorf wird für den Posten allerdings selbst nicht zur Verfügung stehen. Sie sei in ihre Ehrenämtern als Ortsbürgermeisterin in Straßenhaus und als Kreisbeigeordnete voll eingebunden. „Ich denke, es ist wichtig, dass man den Fokus behält“, sagt Haas. Man habe aber einen „guten Kandidaten für diese Aufgabe“. In Sachen Namen gibt sich die SPD zugeknöpft – anders als die anderen Parteien.

Beigeordnetenkandidat der FWG ist deren Zweiter Vorsitzender Hans-Bernd Eckert. Und dieser geht auch davon aus, dass die FWG als drittstärkste Kraft wie angestrebt einen Beigeordneten stellen wird. Entsprechende Signale habe die Partei erhalten. „Es war klar, dass die FWG einen eigenen Kandidaten aufstellen wird“, so Eckert. Aus seiner Sicht spreche nichts dagegen, den Fraktionssprecher der fünften Fraktion ebenfalls zu den Beigeordnetenbesprechungen einzuladen, um so für Transparenz für alle Fraktionen zu sorgen.

Wahrscheinlich erscheint, dass entweder Grüne oder FDP, die mit jeweils drei Sitzen die kleinsten Fraktionen im Rat stellen, leer ausgehen werden. Die Liberalen setzen auf Frederik Lippemeier, Ehemann der Vorsitzenden des Ortsvereins, Theodora Lippemeier – und diese stellt klar, dass diese Kandidatur nicht zurückgezogen werde. Den Vorschlag der Grünen, die SPD solle auf einen Beigeordnetenposten verzichten, findet sie „grundsätzlich nicht schlecht“. Aber sie wisse nicht, ob sich der Vorschlag für die SPD bewähren würde.

Eine Vorstellung der Kandidaten folgt.

Von unserem Redakteur Robin Brand