Rengsdorfer Rockfestival: Metalfans trotzen den Unbillen des Wetters

Rengsdorf – Gewitter kommen nicht vom Himmel, der zwischendurch seine Regenschleusen öffnet, dafür rumpelt's gewaltig im Rengsdorfer Wald. Tag zwei des Rock- und Bluesfestivals lässt permanente Donnerschläge auf die Metalheads und andere Besucher niedergehen. Hier unser Bericht über den Samstag.

Von unserem Mitarbeiter Michael Schaust

Es ist noch trocken, als die erste Band loslegt. Chronic aus Köln spielt den eher unangenehmen Part des Openers, es sind noch zu wenige Kuttenträger auf dem Waldgelände anwesend. Trotzdem röhrt Michael Wittwer rotzig und schmutzig wie ein waidwunder Hirsch. Drumeinlagen eine nach der anderen, der Beat bewegt sich zwischen Thrash und Heavy, auch mal melodisch, „Rough 'n' Pure Cologne Metal“, so titulieren die Domstädter ihren Sound.

Mehr Publikum versammelt sich bei Guns of Moropolis vor der Bühne, doch die Schwaben müssen damit leben, dass heftiger Wassertropfenstrahl von oben die Stimmung drückt. Die durchgeknallten Cowboys legen derweil eine Lunte, die das Dynamit aus Metal und 50er-Jahre-Rock-'n'-Roll und etwas Country zum Explodieren bringt. Auf den Spuren vom „Elvis-Metal“ der dänischen Formation Volbeat geben die Jungs ihr Bestes, Jerry Lee Lewis oder Chuck Berry werden gnadenlos durch die harte Mangel genommen. Das Schwabentrio um Frontmann August Paulsen (der Vorturner der Skandinavier heißt Michael Poulsen), zelebrieren Hardcore-Boogie im rasenden Saitentempo, Status Quo ist dagegen eine Milchbubiband.

Der Regen hält an, als Freedom Call die Bühnenbretter betritt. Die Prophezeiung von Sänger Chris Bay, dass das Nass bald Ruhe geben wird, erfüllt sich nach wenigen Minuten. Und dicht gedrängt vor den Absperrgittern fühlen sich die Headbanger langsam in ihrem Element. Die Gruppe aus dem Fränkischen lässt es krachen. Doch bei aller Lautstärke, das Quartett bietet melodischen harten Tobak, nicht selten auch recht nahe am Classic Rock wie bei hymnischen „Warriors“ oder traditionellen Hardrock von „Rockin' radio“ bis „Hero on video“. Das gleichnamige Stück „Freedom call“ hört sich zudem wie eine schnell gespielte, durch den Griffbrettwolf gedrehte 60er-Jahre-Hollies-Nummer an. Kein Wunder, besitzt der Vokalist ein Organ, das auch die hohen Lagen erreicht wie einst der Chorgesang von Nash und Co.

Davon ist Chris Boltendahl, Mikromann von Grave Digger, Lichtjahre entfernt. Seine Stärke sind die tiefen Grummeltöne. Das Quintett, das sich einen „Mönch“ mit Monstermaske am Einfachkeyboard (Hans Peter Katzenburg), der nur mit dem Kopf hinter dem Banner der Band hervorlugt, leistet, bläst dem Publikum die Ohren von den Köpfen. Die Schlagzeugsalven von Stefan Arnold sind von einer unerhörten Härte wie Präzision, Alex Ritt gibt den Sechs-Saiten-Derwisch, und Jens Becker bearbeitet den Bass mit Verve. Es dominieren die vorwärtstreibenden Titel, aber auch das für Metal-Verhältnisse fast balladenhafte „The round table” schleicht sich in die Setliste.

Die Truppe bringt zweifelsfrei den aufgeweichten Waldboden mit „Hammer of the Scots” endgültig zum Beben. Die Leute sind aus dem Häuschen, und der immense Geräuschpegel lässt die Regentropfen oben wohl erstarren.