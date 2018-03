Rengsdorf: Spuren der Familie Moses nachgezeichnet

Der Familienname Moses ist vielen Rengsdorfern älteren Semesters noch ein Begriff. Er gehört einer Familie, die über viele Generationen im Ort heimisch war und die den Ort erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Richtung Amerika verlassen hat. Jetzt trafen Zeitzeugen und interessierte Bürger um Marie-Luise Dingeldey auf eine Nachfahrin: Carolina Moses, Geschäftsfrau aus New York, nutzte einen Deutschlandaufenthalt, um auf den Spuren ihrer Familie auch in Rengsdorf unterwegs zu sein.

Das Foto wurde wahrscheinlich 1938 aufgenommen und zeigt Familie Alfred Moses vor dem Wohnhaus in Rengsdorf kurz vor der Auswanderung, darunter Günther, Vater von Carolina Moses. Foto: privat

Dingeldey war es, die sich mit Carolina Moses via Internet über Wochen ausgetauscht hatte, bis es jetzt zum Besucher der US-Amerikanerin kam. Der Kontakt kam 2016 zustande, als zwei Verwandte von Carolina Moses in Neuwied zu Besuch waren und Dingeldey über den deutsch-israelischen Freundeskreis von der Familie erfuhr. Die Erzählungen aus Deutschland haben dann auch Carolina Moses so richtig zur Familienforscherin werden lassen.

Das Foto zeigt Carolina Moses (3. von rechts) zu Besuch im Rengsdorfer Rathaus, in dem Marie-Luise Dingeldey (6 von rechts) ihr das Ergebnis ihrer Nachforschungen präsentierte. Foto: Ralf Grün

Die an der Heimatgeschichte interessierte Dingeldey erfuhr von den Verbindungen nach Rengsdorf und studierte daraufhin Quellen. Auch mithilfe eines anerkannten Fachmanns in Sachen jüdische Familien im Westerwald (Tobias), rekonstruierte sie den Stammbaum der Familie Moses so weit es ging. Carolina Moses wiederum schickte ihrer neuen Bekannten in Rengsdorf Familienfotos zu. Damit konnte Dingeldey zu den recherchierten Namen und Daten auch Gesichter zuordnen. Das Ganze fügte Dingeldey zu Schaubildern zusammen, die sie dem staunenden Gast aus Manhattan, geschichtsinteressierten Bürgen und Zeitzeugen, darunter Rolf Wüst, Vorsitzender des deutsch-israelischen Freundeskreises Neuwied, jüngst im Rengsdorfer Rathaus präsentierte.

Dort empfing Ortsbürgermeister Christian Robenek die Gesellschaft und gab zu, zum ersten Mal in seiner Amtszeit auf einen Menschen zu treffen, der sich auf diese Weise mit Rengsdorfer Geschichte befasst. Marie-Luise Dingeldey nahm unterdessen die Anwesenden mit auf eine Reise in die Historie. Sie erzählte von Urgroßvater Jakob Moses, laut Marie-Luise Dingeldey ein „echter Rengsdorfer“, dem laut Eintrag ins Rengsdorfer Grundbuch ein Anwesen mit mehreren Gebäuden in der Schöffenstraße gehörte. Dort muss auch Günther Moses zur Welt gekommen sein, Vater von Carolina Moses und zwei weiterer Geschwister. Die 56-Jährige freute sich, als Dingeldey ihre eine Kopie von dessen Geburtsurkunde aushändigte. Die Nachfahrin traf übrigens im Rathaus auch auf Mitglieder der Familien, die heute den ehemaligen Sitz von Familie Moses bewohnen, die Familien Runkel und Alsdorf.

Über Günther Moses und zahlreiche andere Familienmitglieder hat Dingeldey Informationen zu verwandtschaftlichen Beziehungen zusammengetragen. Die Spuren reichen bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Damals lebte Moses Jakob (geboren 1775), von dem Gerson Moses, Vater von Jakob Moses abstammt. Warum die Familie erst 1938 und damit recht spät nach Panama auswanderte, erklärt sich Dingeldey mit der patriotischen Grundeinstellung, die den Männern der Familie zueigen gewesen sein soll. Sie dienten in etlichen Kriegen für ihr Land.

Mit ihren Nachforschungen stehe sie erst am Anfang, ließ Dingeldey schließlich die Runde im Rathaus wissen. Carolina Moses darf sich demnach sicher noch auf weitere aufschlussreiche Erkenntnisse über Mitglieder ihrer weit verzweigten Familie freuen. Mit dem, was bislang bekannt ist, ist sie wieder nach Hause gereist. Auf die Frage, was sie mit dem Wissen anstellt, antwortete sie dankbar: „Ich werde es mit meinen Geschwistern teilen.“ Ihre Erwartungen an ihren Besuch in Rengsdorf seien mehr als erfüllt worden: „Der jüdische Friedhof in Niederbieber hat mir besonders gefallen.“

Von unserem Redakteur Ralf Grün