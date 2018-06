Ein Feuer ist am Sonntagabend im früheren Hotel Hirsch in der Rengsdorfer Ortsmitte ausgebrochen. Um 18.47 Uhr ging die Alarmierung der Leitstelle bei der Feuerwehr Rengsdorf ein, wie Wehrleiter Peter Schäfer berichtet. Am Einsatzort angekommen, stellten die Rengsdorfer Wehrleute eine starke Rauchentwicklung fest. Anwohner hatten zudem bemerkt, das Flammen aus dem Obergeschoss des unbewohnten Gebäudes schlugen. Die Einheiten Melsbach, Kurtscheid, Oberraden-Straßenhaus und Anhausen wurden nachalarmiert und schon um 19.10 Uhr hatten die insgesamt Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. „Durch den massiven Kräfteeinsatz war das Feuer schnell gelöscht, aber es war erhöhte Aufmerksamkeit in Sachen Eigenschutz nötig“, berichtet Schäfer. Denn das Hotel wird seit Jahren nicht mehr genutzt, Probleme mit der Statik sind nicht auszuschließen. Verletzt wurde allerdings niemand.

Noch bis circa 20 Uhr war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Anschließend haben unmittelbar Brandermittler damit begonnen, nach Hinweisen auf die Brandursache zu suchen. Am Abend war dazu noch nichts ...

