Rengsdorf: Drei neue Wege für Wanderzwerge

Die Zwergenwege werden mit kleinen Zipfelmützen markiert. Foto: Bernd Edling

Rengsdorf – Das „Rengsdorfer Land“ will wieder mehr Touristen anlocken und sich als Wanderregion etablieren. Nach dem Klosterweg und dem Butterpfad ist nun das dritte neue Projekt innerhalb weniger Monate in der Pipeline: die Zwergenwege.



Derzeit werden die drei Wege mit roten, blauen und grünen Mützen markiert. Mitte Mai werden zudem Holzschilder gesetzt. Die offizielle Eröffnung soll dann am 8. Juni stattfinden

Wie Rengsdorfs Cheftouristikerin Monika Edling im Gespräch mit der RZ erzählt, ist ihr die Idee, Wanderwege für Kinder auszuweisen, bei einer privaten Reise in die Schweiz gekommen. „Da gibt es solche Wege, in Süddeutschland auch, aber bei uns in der Region überhaupt noch nicht“, sagt sie.

Gemeinsam mit dem Wandertourenteam (WTT) Rengsdorf und speziell mit Barbara Sterr begann sie dann mit der konkreten Ausarbeitung der Wege, die in erster Linie für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter gedacht sind. Ganz barrierefrei seien sie zwar nicht, mit einem robusten Kinderwagen könne man sie aber problemlos bewältigen.

Außerdem gibt es bei den „Zwergenwegen“ noch einen Hintergedanken, wie Edling es nennt: „Was für Kinder gut ist, ist in diesem Bereich auch für Ältere gut“, erklärt sie. (ulf)

Die genaue Beschreibung der drei Wanderzwerge-Wege lesen Sie in der Freitagsausgabe der Neuwieder Rhein-Zeitung