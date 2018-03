Rekord: Linzer Tafel hat im vergangenen Jahr 4482 Körbe ausgegeben

Die Linzer Tafel, die sich um Bedürftige in den Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Bad Hönningen kümmert, hat im vergangenen Jahr insgesamt 4482 gut gefüllte Körbe ausgegeben. „Das ist seit Bestehen ein Rekord“, meint der Vorsitzende Werner Dötsch, der den Mitgliedern einen Überblick über die Aktivitäten im Jahr 2017 gegeben hat.

4482 Körbe hat die Linzer Tafel 2017 ausgegeben. Foto: dpa

Den Warenwert seit der ersten Ausgabe der Körbe im März 2010 schätzt Dötsch auf rund 1,1 Millionen Euro. „Die Tafel profitiert davon, dass sich in ihrem Einzugsgebiet zahlreiche Supermärkte befinden. Das Verhältnis zu diesen Supermärkten ist nicht zuletzt auch durch das freundliche Auftreten der Fahrer, die werktäglich bei jedem Wetter unterwegs sind, ausgezeichnet. Das spiegelt sich auch in der Menge und Qualität der Lebensmittel wider“, so Dötsch.

Mehr als 90 Helfer sorgen bei der Tafel in Linz für einen reibungslosen Ablauf der Lebensmittelversorgung. Neben der Basisarbeit hat die Linzer Tafel, die ihren Namen in „Tafel Linz“ umändern und markenrechtlich schützen lassen will, 2017 weitere Aktionen auf die Beine gestellt wie kostenloses Haareschneiden, ein Benefizkonzert sowie den Adventskalender des Lions Clubs.

Unterstützung hat der Verein unter anderem vom Linzer Martinus-Gymnasium, der Krankenhauspflegeschule Linz und der katholischen Kirchengemeinde Unkel erfahren, die Aktionen zugunsten der Tafel durchgeführt haben.

Darüber hinaus hat es auch eine Neuwahl des Vorstands gegeben. Vorsitzender ist Werner Dötsch, Stellvertreter sind Bernd Weber und Bernd Reuter. Das Amt des Schatzmeisters hat Dieter Korf inne, als Schriftführerin fungiert Maria Adler. Als Beisitzer gehören dem Vorstand Johannes Hundrieser und Desirée Pommé an. Lob für sein großes Engagement bekam der Verein von Pastor Christoph Schwaegermann: „Es erfordert Zeit, Kraft, Verstand und Weitsicht, um die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. Es ist eine große Beruhigung zu wissen, dass die Tafel in so guten Händen liegt.“