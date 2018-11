Eigentlich fehlt den Schülern der Deutschherrenschule nur eins: Sie vermissen schmerzlich eine Aula für Veranstaltungen, regelmäßige Treffen oder als würdigen Rahmen, wenn Gäste kommen. Und Gäste hatte die Waldbreitbacher Schule am Mittwoch reichlich: Im Rahmen der „Konzeptwoche Realschule plus“, die das Mainzer Bildungsministerium ausgerufen hat, war nicht nur der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, gekommen, sondern auch viele Vertreter der Kommunen und anderer Schulen. Die Waldbreitbacher Schüler nutzten die Gelegenheit, den Besuchern zu präsentieren, was ihre Einrichtung alles zu bieten hat, und gleichzeitig die Werbetrommel zu rühren für die Realschule plus als verkannte Schulform.

„Die junge Schulart ist in der Öffentlichkeit unzureichend bekannt“, so lautet die Begründung des Bildungsministeriums für die Informationskampagne. „Wir wollen den Eltern die Sicherheit geben, dass ihre Kinder hier gut ...

Lesezeit für diesen Artikel (382 Wörter): 1 Minute, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.