Rat gibt grünes Licht: Bürgerbus rollt auf erste Fahrt durchs Asbacher Land zu

137 Wohnplätze, meistens ohne zuverlässige Busanbindung, aber nur vier Zentralorte mit Versorgungsfunktion, dazu ein Rückgang der individuellen Mobilität – besonders bei älteren alleinstehenden Frauen, die oftmals keinen Führerschein besitzen: Diese Problemlage ruft in der Verbandsgemeinde Asbach schon lang nach einer Lösung, nun scheint sie gefunden. Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstag nun einstimmig beschlossen, einen Bürgerbus einzuführen, um das Nahverkehrsnetz auszuweiten. Die RZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Projekt.

Besonders in den kleinen Dörfern im Westen des Landkreises sind die Busverbindungen unzureichend. Der Kreistag sucht jetzt nach Lösungen. Foto: dpa

1 Warum unterstützt die VG das Projekt Bürgerbus?

Die Antwort gab Bürgermeister Michael Christ: Die öffentliche Busanbindung ist an die Schülerbeförderung gekoppelt und damit unzureichend. „Orte, in denen kein Schüler wohnt, werden gar nicht angefahren“, erklärte Christ. Zudem gibt es keine Anbindung während der Ferien und außerhalb der Schulzeit. Der ehrenamtlich betriebene Bürgerbus schließt diese Lücke und ermöglicht es seinen Nutzern, selbstbestimmt die Zentralorte für Einkäufe, Arztbesuche oder die Pflege sozialer Kontakte anzusteuern. Die VG kann dabei auf ein Modell aufsatteln, das bereits in 57 Verbandsgemeinden erfolgreich etabliert ist.

2 Was macht das Modell Bürgerbus so erfolgreich?

Weil der Bürgerbus ein kostenloses Angebot ist, mit ehrenamtlichen Fahrern betrieben wird und nie mehr als acht Fahrgäste mitgenommen werden, greift das Personenbeförderungsgesetz nicht. Das bedeutet weniger Auflagen und Regularien. Zudem begleitet die Agentur Landmobil – in der Sitzung vertreten durch Ralph Hintz und Dr. Holger Janssen – die Einführung bis zur ersten Fahrt.

3 Wer soll den Bus fahren, und wie wird er betrieben?

„Bürger fahren Bürger“ lautet das Prinzip, bei dem vor allem auf das ehrenamtliche Engagement fitter Senioren gesetzt wird, die gerade das Rentenalter erreicht haben und sich einbringen wollen. „Wir hatten nie ein Problem 20 bis 30 Interessierte zu finden“, berichtete Hintz, der das Projekt in Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) aufgebaut hat. Zum Start gibt es in der Regel zwei wöchentliche Fahrtage, jeweils am Vortag nimmt ein ebenfalls ehrenamtliches Team im Telefondienst im Rathaus die Fahrtwünsche der Bürger entgegen. Diese werden zu Hause abgeholt und dort wieder abgesetzt.

4 Wie teuer wird das Projekt für die Verbandsgemeinde?

Die Kosten sind laut Janssen von der Größe des Gebiets und anderen Faktoren abhängig, haben aber bislang für keine VG 10.000 Euro pro Jahr überstiegen. Für das Fahrzeug, das über eine Einstiegshilfe verfügen sollte, biete sich ein Leasingmodell an. Reduzieren lassen sich die Kosten durch Sponsorenwerbung am Fahrzeug. Zudem zeigt die Erfahrung laut Hintz, dass viele Fahrgäste gern eine freiwillige Spende in eine Box geben.

5 Wie geht es in der VG Asbach weiter mit dem Bürgerbus?

Bei nächster Gelegenheit wird die Verwaltung einen Aufruf zur Mitarbeit veröffentlichen. Voraussichtlich Ende Februar soll es dann für alle Interessierten eine zentrale Informationsveranstaltung geben. Für alle, die dabei verbindlich erklären, mitmachen zu wollen, organisiert die Agentur Landmobil dann eine Fachveranstaltung, bei der festgelegt wird, wer welche Aufgaben übernimmt und wie das Angebot in der VG ausgestaltet wird. Danach geht es an die Fahrzeugbeschaffung, und der Bürgerbus kann seine erste Fahrt antreten.

Von unserem Redakteur

Michael Fenstermacher