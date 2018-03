Ranking von "Focus Money": Wirtschaftskraft im Kreis legt zu

Die Wirtschaftskraft im Kreis Neuwied legt offenbar zu. Das geht jedenfalls aus dem aktuellen bundesweiten Ranking des Magazins „Focus Money“ hervor. Darin belegt der Landkreis inzwischen Platz 252 von 381 untersuchten Regionen in Deutschland – und hat im Vergleich zum Vorjahr 51 Plätze gutgemacht. Im Landesvergleich kommt er auf Rang 25 von 33. Erfreulich ist dabei die Entwicklung des verfügbaren Einkommens pro Einwohner. Hier belegt der Kreis mit Rang 91 einen Platz im oberen Drittel. Im Schnitt ist das Pro-Kopf-Einkommen von 2011 bis 2015 um 2,23 Prozent gewachsen und lag 2015 bei 22.764 Euro (Bundesdurchschnitt: 21.583 Euro). Erneut gewachsen – nämlich um 0,7 Prozent – ist zudem die Bevölkerung im Landkreis.

Das Magazin berechnet die Rangliste jährlich anhand von sieben Kriterien, zu denen neben verfügbaren Einkommen und Bevölkerungsentwicklung auch die durchschnittliche Arbeitslosenquote, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Bruttowertschöpfung, die Veränderung der Erwerbstätigenzahl und die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigten zählen. Die Statistischen Landesämter sowie die Bundesagentur für Arbeit lieferten die notwendigen Daten. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2016.

Der Gesamtrang des Landkreises ergibt sich wiederum aus einer so komplexen Berechnung, dass das Einkommen einzelner Personen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das Ergebnis ist eine Mischung aus einem längerfristigen Durchschnitt, den aktuellen Werten und der Veränderungsdynamik, erklärt der verantwortliche Redakteur des Fachmagazins „Focus Money“, Axel Hartmann, auf Anfrage unserer Zeitung.

„Es freut uns natürlich, dass der Rang des Landkreises Neuwied um 51 Plätze verbessert werden konnte – aber was sagen derartige Rankings wirklich aus?“, lässt Landrat Achim Hallerbach auf RZ-Anfrage verlauten. Das Ranking werde auf Basis rein statistischen Materials erstellt und berücksichtige weiche Faktoren wie Natur, Freizeitwert, Kultur und Bildung gar nicht. „Und da sind wird bekanntlich sehr gut aufgestellt“, betont der Landrat und führt das gut ausgebaute Schulsystem und die gute Kita-Versorgung an. Die Relevanz des Rankings zweifelt Hallerbach generell an und erklärt: „Zuzüge und die verstärkte Nachfrage nach Bauplätzen insbesondere durch junge Familien sind für uns ein viel wichtigeres Indiz, dass der Kreis gut da steht als eine Studie, die erstens niemand kennt und zweitens niemand nachfragt.“

Im Vergleich zu den direkten Nachbar zeigt die Rangliste allerdings erhebliche Unterschiede auf. So belegt der Westerwaldkreis Rang 31 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100 Plätze verbessert. Auch der Kreis Mayen-Koblenz (Rang 72), der Kreis Ahrweiler (94), die Stadt Koblenz (106) und der Rhein-Sieg-Kreis (174) stehen besser da als der Kreis Neuwied. Schlechter schneidet der Nachbarkreis Altenkirchen ab (Rang 260). Am stärksten platziert ist in Rheinland-Pfalz der Kreis Mainz-Bingen (12), am schwächsten die Stadt Pirmasens (360).

Abschließend ein Blick auf weitere Einzelkriterien: Positiv entwickelt hat sich die Arbeitslosenquote, die von 2012 bis 2015 durchgehend bei 5,9 Prozent lag und 2016 auf 5,7 Prozent gesunken ist (Rang 228). Eine deutliche Steigerung gab es bei der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem von 56.961 Euro im Jahr 2014 auf 59.292 Euro 2015 (Rang 146). Und auch die Investitionen je Beschäftigten wurden zuletzt gesteigert von 4847 Euro auf 5481 Euro (Rang 349). Mit letzterem Wert liegt der Kreis Neuwied allerdings immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 9638 Euro. mif/tf