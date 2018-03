Radweg von Engers nach Neuwied ist erbärmlich

Aus unserem Archiv

Neuwied

Wer am Rhein entlang von Engers nach Neuwied oder in umgekehrter Richtung fahren will, muss sich auf eine schlimme Holperpiste gefasst machen. „Der Weg ist eine absolute Katastrophe“, schreibt Bettina Barnes bei „Wer-kennt-wen“. Das Wurzelwerk reiße die Asphaltierung immer wieder auf. „Es ist ein einziges Gerumpel. Ich bin froh, dass ich ein voll gefedertes Mountainbike habe, damit die Stöße nicht so weh tun“, berichtet sie.