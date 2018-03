Puderbach: Großer Kreisel ersetzt gefährliche Kreuzung

Der „neue Mühlenberg“ kann kommen: Pünktlich zum neuen Jahr kann die Gemeinde Puderbach das letzte Kapitel einer schier unendlichen Geschichte beginnen.

Gefährliche Kreuzung: Hier soll bald ein Kreisel für mehr Sicherheit sorgen. Dafür muss die alte Mühle (Bildmitte) weichen.

Foto: Jörg Niebergall

Die gefährliche Kreuzung zwischen Mittelstraße, Steimeler Straße (L 265) und Hauptstraße (L 267) umzugestalten steht schon seit mehr als 20 Jahren auf der Agenda Puderbachs, aber erst kurz vor Weihnachten konnten Ortsbürgermeister Manfred Pees und die Besitzer der alten Mühle die entscheidenden Unterschriften unter die nötigen Grundstückskaufverträge setzen. Das marode Gebäude soll nun so schnell wie möglich fallen, um Platz zu machen für einen großen Kreisverkehrsplatz, der die Verkehrslage im Ortsinneren entscheidend entschärfen soll.

„Es hat gedauert, aber jetzt wird alles gut“, zieht Ortschef Pees ein versöhnliches Fazit aus einer Vorgeschichte, die sich mit etlichen Bebauungsplanänderungen und Normenkontrollverfahren über mehrere Wahlperioden hingezogen hat. Letztlich konnte die Gemeinde sich doch noch mit den Grundstückseignern einigen und die benötigten Flächen rund um die alte Mühle ankaufen. Hier soll nun innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Kreisel mit 32 Metern Durchmesser entstehen, der die Puderbacher Ortsmitte ganz neu in Richtung Steimel oder Raubach anbindet.

Die zwischenzeitlich angedachte Lösung mit einer Abzweigung von der L 265 in Richtung Raubach am Fuß des Mühlenbergs ist damit vom Tisch. „Bei dieser Planung waren wir von Anfang an skeptisch, denn es hätte wieder zu viele Haltepunkte und kritische Stellen für Autofahrer gegeben“, sagt Pees. „Der Kreisel ist die weitaus bessere Lösung.“

Der wird nun eingebettet in ein Gesamtkonzept für die Holzbach-Aue: Die alte Streckenführung der Landestraßen verschiebt sich mit einer leicht angeschrägt über den Holzbach verlaufenden neuen Brücke. Die alte Brücke ist ohnehin baufällig und hätte bald erneuert werden müssen. Während die Mühle und ihre Nebengebäude abgerissen werden, bleibt das kleine Wasserkraftwerk am Mühlenbach bestehen und wird mit einem neuen Fußweg angebunden, der durch die Wiese bis zum Seniorenzentrum in der Barentoner Straße verläuft. Hier plant die Gemeinde sogar noch einen „Spielplatz für Erwachsene“, der mit verschiedenen Outdoor-Sportgeräten und einer Boulebahn ausgestattet der Fitness der Puderbacher dienen soll.

Die Einfahrt über die L267 in die enge Schulstraße zu Schulen und Sporthalle wird dagegen dichtgemacht: Die Schulbusse fahren dann über die Steimeler Straße nur noch von oben an. Unterhalb der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule soll eine entsprechende Wendemöglichkeit entstehen.

Beim Landesbetrieb Mobilität haben die Puderbacher mit ihrem Vorhaben schon vorgesprochen und grünes Licht für die weitere Planung bekommen: Die wird die Gemeinde nun in Auftrag geben und auch die Anpassung des Bebauungsplans anstoßen. Bis zum Herbst, so die Schätzung des Ortsbürgermeisters, könnte das Verfahren durch sein, sodass 2019 der Startschuss für den Bau fallen kann. Und dann wäre die hakelige Verkehrssituation am Mühlenberg endgültig Geschichte.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler