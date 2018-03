Puderbach: Breitbandcluster entlastet Haushalt

Aus unserem Archiv

Die Verbandsgemeindeumlage sinkt – aber nur minimal: 48,88 statt 48,91 Prozent ihrer Einnahmen müssen die Ortsgemeinden im Puderbacher Land 2016 an die Verbandsgemeindekasse überweisen. Das konnte Bürgermeister Volker Mendel in der jüngsten VG-Ratssitzung verkünden, in der das Gremium seinen ersten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedete.