Prunksitzung: Eigengewächse machen Honnefelder stolz

Aus unserem Archiv

Oberhonnefeld

„Da waren schon einige echte Kracher dabei“, tat sich Axel Born schon ein wenig schwer, als er nach dem einen Höhepunkt der Prunksitzung des Karnevalsclubs Weeste Näh Oberhonnefeld im Jugend- und Kulturzentrum gefragt wurde. Blieben zu Beginn der Veranstaltung noch einige Plätze im Saal frei, so steigerte sich die Stimmung fast parallel zur immer voller werdenden Narrhalla. „Am späten Abend mussten wir schon den Weg für die auftretenden Garden freiräumen“, meinte der Sitzungspräsident zufrieden. Seit acht Jahren moderiert Born die Sitzungen in Oberhonnefeld, seit acht Jahren freut er sich immer wieder ganz besonders auf die eigenen Garden und Tanzgruppen, die der KVC auf die Bühne schickt. Auch dieses Mal sprengte der Einmarsch der Gastgeber fast schon den Rahmen: 75 Nachwuchsgardistinnen sind aktuell in Oberhonnefeld aktiv.