Prunksitzung der KG: Hönninger Eigengewächse bieten beste Unterhaltung

Sitzungspräsident Peter Heumann hatte den „ultimativen Einmarsch“ angekündigt – und Wort gehalten. Die Jecken standen schon zu Beginn der Prunksitzung der Bad Hönninger Karnevalsgesellschaft jubelnd auf den Stühlen. Ihnen wurde ein grandioses Bild geliefert, als sich Prinz Christoph I. und Kinderprinzessin Dana I. zusammen mit allen Garden, dem Elferrat und Jugendgruppen bützend und Kamelle schmeißend, den Weg zu Bühne bahnten. Dort angekommen, verwandelte ein Konfettiregen die Bühne in einen kunterbunten, schunkelnden Augenschmaus.

Foto: Sabine Nitsch

Die Hünnnijer Gastgeber zogen alle Register und stellten in der Sprudelhalle ein Programm voller Höhepunkte auf die Beine. Eigene Kräfte brillierten in der Bütt und gleich zum Start wurde klar, dass die Hönninger KG keine Sorge haben muss, dass ihr die Regenten ausgehen, denn der Nachwuchs ist bezaubernd. Kinderprinzessin Dana I. und ihre Hofdamen Elina Emmer und Alina Haardt rockten den Saal mit ihrem Sessionslied und die Nachwuchsregentin verriet, dass sie quasi in den Fastelovend hineingeboren wurde. Der Papa regierte vor zehn Jahren als Prinz Eberhard die Narren. „Ich war dabei. Nicht direkt. Ich hatte mich in Mamas Bauch versteckt“, verriet die Kleine, bevor Prinz Christoph I. und seine Köbesse die Jecken im Saal musikalisch auf die gemeinsame Marschrichtung in der heißen Phase des Karnevals einschwor. „Mir sin all Hünnijer Jecke“, sang die Tollität, bis Konrad Hecken mit „dat is Hünnijer Karneval“ musikalisch den Ausmarsch begleitete.

Bevor es überhaupt losging, gab es ein Wiedersehen mit der „KG Lachs Lila“, die Einblicke in ihr Prinzencasting gab. Auch ein „Nejer“ aus Rheinbrohl bewarb sich unter dem Gejohle der Jecken als Hilfsprinzengehilfeanwärter. Die Hünnijer stellten sogar Donald Trump auf die Bühne. Und das gleich mehrfach. Bei Lachs Lila singend und bei den Stadtsoldaten auch noch tanzend. Nur dass der Hünnijer Trump eigentlich Olaf Tramp heißt, aus Rheinbrohl kommt und Kommandant der Stadtsoldaten ist, die auch Prinz Christoph I. zum Tanz baten, bevor Annika Krämer und Hendrik Sartor mit ihrem Funkentanz begeisterten.

Jürgen Alda war diesmal Protokollarius. Er legte eine wunderbar launige Bilanz 2017 vor, in der er auf den verloren gegangen Realitätssinn einging – den der Rheinländer ohnehin nie hatte. Auch Trump „die Vogelscheuche im Weißen Haus“ bekam, zusammen mit Kim Jong-un, dem „Jeck aus Nordkorea“, sein Fett weg. „Ihr könntet Dick und Doof im Jahr 2018 sein“, schlug er vor. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland empfahl er eine schalldichte Burka. Er wurde mit der ersten Rakete des Abends belohnt.

Die Lachmuskeln der Narren hatten sich noch nicht erholt, als Marco Schmitz und Rene Breitenbach als Bürsten einer Autowaschanlage sie wieder strapazierten. Auch Anke Vogel, als Engel und Jürgen Bönder als gestresster blasenschwacher Nikolaus, begeisterten in der Bütt, ebenso wie die „Ähn us Jönnersdorf“ (Irmgard Köhler-Regnery).

Bei der Prunksitzung gab es auch viel für die Augen. Die Magic Lights wirbelten über die Bühne, ebenso wie das Funkencorps Blau-Wiess Linz, das auch seine Trommler von BlaWieTro mitgebracht hatten. Die Tanzgarde der KG zeigte ihr Können und „Hünnijer Junge“ entführten als Cheerlaeder in die Welt des 1. FC Köln, bevor das Tanzcorps „Urbacher Räuber“ begeisterte und „die Ahrtalente“ mit schwungvoller Blasmusik einen grandiosen Schlusspunkt unter eine gelungene Sitzung setzten.

Von unserer Reporterin

Sabine Nitsch