„Wenn ich trinke, oder Drogen nehme, mutiere ich zum Arschloch!“ So kommentierte ein 32-jähriger Angeklagter ebenso drastisch wie lapidar die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden. Und auch seine 18 Vorstrafen in ebenso vielen Jahren unterstützen diese Aussage. Zurzeit steht er vor dem Landgericht Koblenz, weil er im April 2017 eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Linz bedroht haben soll. Darüber hinaus hatte er im August einen Zeugen, der ihn bei einem Diebstahl beobachtet hatte, gebissen. Und zwar so heftig, dass der Mann über mehrere Tage eine Gipsschiene tragen musste.

Vor Gericht räumte der Angeklagte die Taten ein, auch wenn er angibt, sich nicht mehr im Detail an die Geschehnisse erinnern zu können. Das ist wohl seinem Alkohol- und Drogenkonsum ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.