Prinzenproklamation in Roßbach: Des Wiedtals bestgehütetes Geheimnis ist gelüftet

Roßbach

Es gibt ein Geheimnis, das in Roßbach jedes Jahr bis zum allerletzten Moment gehütet wird wie ein rohes Ei: Wer wird der neue Prinz der Karnevalsgesellschaft? Am Sonntag hatten die Blau-Weißen zum karnevalistischen Frühschoppen inklusive Proklamation in die Wiedhalle geladen – und mussten dennoch bis zum letzten Moment zittern. Denn der Prinz hatte sich erst spät in der Nacht zuvor entschlossen, überhaupt das Narrenzepter der Roßbacher zu ergreifen. Damit war die Freude umso größer, als die neuen Tollitäten die Bühne vor einer prall gefüllten Narrhalla enterten. „Prinz Sören I, in der Als-Au er den Kochlöffel schwingt & oftmals dazu Atemlos singt“ und „Prinzessin Marion I, e echt kölsche Mädche an singer Sick, beigeistert ihre Gäste zu jeder Zick“ werden die KG-Narren durch die Session führen und sorgten damit für Begeisterung bei ihren Gefolgsleuten.