Preisschock: Marktstraßen-Sanierung wird 500 000 Euro teurer

Die dringend erneuerungsbedürftige Marktstraße in der Neuwieder Innenstadt bleibt ein Ärgerthema. Nachdem auf die erste Ausschreibung der Stadt vor rund einem Jahr überhaupt kein Angebot eingegangen war (die RZ berichtete), liegen nun zwar derer vier vor, aber die sind deutlich teurer als kalkuliert.

Foto: ulf

Vor rund zehn Jahren schon hatte die Verwaltung den Aufwand für Sanierung und Ausbau der Straße mit 1 Million Euro veranschlagt und diese Summe dann vor der – erfolglosen – Ausschreibung aufgrund der allgemeinen Verteuerung und der Gesamtlage in der Baubranche auf rund 1,3 Millionen angepasst. Die vier Firmen, die nach RZ-Informationen alle aus der näheren Umgebung kommen und sehr ähnliche Angebote abgegeben haben, wollen die Maßnahme nun für satte 1,8 Millionen Euro durchführen.

„Nachtigall, ick hör dir trapsen“, kommentiert das ein verärgerter CDU-Fraktionschef Martin Hahn. „Das macht mich sehr nachdenklich und erinnert mich an Zeiten in dieser Stadt, von denen wir eigentlich dachten, dass sie hinter uns liegen“, sagt er.

In den anderen Stadtratsfraktionen ist man ebenfalls stinksauer. Vermutet man, dass illegale Preisabsprachen dahinterstecken könnten? Das spricht niemand offen aus, weil Beweise fehlen. Stattdessen findet Sven Lefkowitz (SPD) „einen solchen Zufall schon bemerkenswert“ und hält fest: „Man geht normalerweise von einem gewissen Wert pro Quadratmeter Straßenbau aus, und der hier liegt meilenweit darüber.“ Anderes Beispiel: Peter Schmalenbach teilt für die AfD mit, dass seine Fraktion es „mit Verwunderung zur Kenntnis nimmt, dass nun vier Angebote mit nahezu gleichen Endsummen vorliegen“.

Doch wie geht es weiter? In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, in der die Zahlen öffentlich wurden, gab es noch keine Empfehlung. Der Stadtrat wird in seiner kommenden Sitzung am 6. Februar entscheiden. Und da deutet nach einer RZ-Umfrage bei den Fraktionssprechern alles darauf hin, dass die Politik mehrheitlich dafür stimmen wird, den Auftrag trotzdem zu vergeben – frei nach dem Motto „Augen zu und durch“

„Es ist ärgerlich und auch mal wieder bezeichnend, dass die Stadt zu lange braucht von der Planung bis zur Umsetzung“, kritisiert Oppositionsführerin Regine Wilke von den Grünen und macht gleichzeitig deutlich: „In der Marktstraße muss etwas passieren. Sie sieht so wenig gepflegt aus, dass es einfach weh tut.“

Auch Karl-Josef Heinrichs (FWG) hält fest, dass „nach der jetzt schon über Monate andauernden Hängepartie die nächsten Schritte endlich erforderlich“ ist. Er ist dabei nicht der einzige, der auf den Straßenzustand – „mehrere Wasserrohrbrüche mit Sperrungen“ – hinweist.

Martin Hahn wiederum betont, dass die Stadt ein Signal für die Innenstadt setzen muss, „dass wir es umsetzen und zügig vorankommen“. Denn seiner Meinung nach wäre es ein fatales Zeichen, wenn die Stadt – nach entsprechender rechtlicher Klärung – neu ausschreiben und wieder „Minimum ein Jahr“ verlieren würde. „Dann kämen wir auch in Bedrängnis mit dem Förderprogramm ,Aktive Stadtzentren', das noch bis 2020 läuft und in dessen Rahmen wir noch so einiges umsetzen wollen“, sagt er.

„Wir würden noch mehr Zeit verlieren“, meint auch Tobias Härtling (Linke), der gleichzeitig darauf hinweist, dass es „sehr unwahrscheinlich ist, dass die Preise in nächster Zeit fallen“. „Lieber eine Marktstraße, die mehr Geld kostet, aber vernünftig und schnell gemacht wird, als ein überflüssiger zweiter MiniZob in der Schlossstraße“, findet er.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums teilt Peter Schmalenbach mit, dass die AfD „geschlossen für eine rasche Sanierung auch mit erhöhten Kosten“ ist. Dabei müsse aber darauf geachtet werden, „dass die Anlieger der Straße nicht in einem unerträglichen Maße mit Anliegerkosten belastet werden“, fordert er.

Eben das ist ein Punkt, der die SPD noch schwanken lässt. „Wir winken das nicht einfach durch. Nur für ein positives Signal können wir keine halbe Million von Anliegern und Steuerzahlern nehmen“, sagt Sven Lefkowitz und erklärt, dass es am Montag noch eine Fraktionssitzung mit Bauamtsleiter Jörg Steuler geben wird, bei der einige Punkte geklärt werden sollen. „Müssen wir nicht vorher erneut mit den Anliegern sprechen?“, nennt Lefkowitz ein Beispiel und fordert „eine dezidierte Chronologie mit Kostenveränderungen und Auswirkungen“.