Politische Geburtsstunde für neue VG: Auf den Rat warten schwere Entscheidungen

Aus unserem Archiv

Rengsdorf/Waldbreitbach

Die Geburtsstunde der politischen Arbeit in der neuen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist Geschichte. In seiner konstituierenden Sitzung, in der vor allem die Hauptsatzung inklusive kontrovers diskutierter Beigeordnetenregelung auf den Weg zu bringen war, hat der VG-Rat gleich seine Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Dabei ging es zunächst ungewöhnlich still los. Zwei Minuten vor 19 Uhr hätte man im Oberradener Dorfgemeinschaftshaus eine Stecknadel fallen hören können, und das, obwohl der Saal voller Menschen war. Neben dem Rat wollten auch zahlreiche ehemalige Ratsmitglieder aus Rengsdorf und Waldbreitbach (siehe Auslagerung) sowie eine Reihe von interessierten Bürgern, darunter Landrat Achim Hallerbach und die ehemaligen Bürgermeister Werner Grüber und Alfons Becker, den laut Bürgermeister Hans-Werner Breithausen „historischen Tag für die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach“ live miterleben. Offenkundig warteten alle gespannt auf den Startschuss durch den Verwaltungschef.