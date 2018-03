Patienten erfunden: Neuwieder Arzt erpfuscht sich 370.000 Euro

Es ist offenbar recht einfach, sich als niedergelassender Arzt das Einkommen deutlich aufzubessern – hat jetzt ein Prozess vor dem Neuwieder Schöffengericht gezeigt.

Foto: dpa

Von 2003 bis 2010 kam die ansehnliche Summe von rund 370.000 Euro zusammen. Wie das geht? Ganz einfach: Man rechnet Patienten ab, die man gar nicht behandelt hat, erfindet Hausbesuche und berechnet Infusionen, die es nie gegeben hat.

Ein 54-jähriger Allgemeinmediziner aus Neuwied hat es geschafft, die Kassenärztliche Vereinigung über viele Jahre hinters Licht zu führen. Zwar ist der Mann mit seinem Abrechnungsbetrug 2005 schon einmal aufgeflogen und zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das hielt den Arzt aber nicht davon ab, seinen quartalsmäßigen Betrug fortzusetzen. Jetzt bekam er vom Schöffengericht die Quittung für seine unlautere Gehaltsaufbesserung: Der 54-Jährige muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Als sich das Gericht mit den Details befasste, kamen Richter Manfred Ihrlich und seine beiden Schöffen teilweise aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da war beispielsweise von einem beachtlichen Patientenaufkommen die Rede. Den Abrechnungen zufolge wurden in der Praxis mitunter 107 Kranke durchgeschleust. Am selben Tag will der Arzt auch noch neun Belastungs-EKGs erledigt haben. Eine schier unmögliche Mammutleistung, für die der Arbeitstag tatsächlich überhaupt nicht ausgereicht hätte, wie eine Zeugin kleinlaut zugeben musste, die als Arzthelferin beim Angeklagten beschäftigt war.

Auf eine besonders trickreiche Art schaffte es der Mediziner, mehr Patienten abzurechnen, als er tatsächlich behandelt hatte. Der Kniff: Er ließ die Sprechstundenhilfe die jeweilige Versichertenkarte zweimal einlesen: einmal mit dem stationären Gerät und zusätzlich mit dem mobilen Gerät, das eigentlich nur bei Hausbesuchen eingesetzt wird. Auf diese Weise, so formulierte es der Staatsanwalt, hatte der Angeklagte immer noch einen „Blanko-Datensatz“, der er für erfundene Leistungen verwenden konnte.

Den Angeklagten charakterisierte der Vertreter der Anklagebehörde denn auch als „Typ des Optimierers“. Er habe ganz gezielt die Schwächen des kassenärztlichen Abrechnungssystems ausgenutzt. Dabei erklärte der Mediziner mit gesenktem Kopf und gebrochener Stimme, er habe das Geld nicht dazu verwendet, um seinen Lebensstandard zu verbessern. Er habe die Praxis am Laufen halten wollen. So ganz wollte Richter Ihrlich dem Mann das nicht glauben, als er hörte, über welchen Besitz dieser verfügt. So gehören ihm neben dem Praxisgebäude noch vier Eigentumswohnungen. Eine der Wohnungen hat er inzwischen für 187.000 Euro verkauft. Außerdem gibt es eine Lebensversicherung, die im kommenden Jahr 260.000 Euro ausschüttet. Auf der anderen Seite stehen 750.000 Euro an Schulden zu Buche. Was den Richter zu der Äußerung verleitete: „Mit Geld umzugehen, war wohl noch nie Ihre Stärke.“

Mittlerweile ist das komplette Finanzkonstrukt über dem Arzt zusammengebrochen. Nun backt er kleine Brötchen, hat vor wenigen Tagen seine Kassenzulassung zurückgegeben, ist zu seinen Eltern nach Berlin gezogen und hat in der Hauptstadt eine Stelle bei einem Institut angetreten, wo er während der Probezeit 5000 Euro brutto verdient. Den Schaden, den er der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zugefügt hat, möchte er wiedergutmachen und dafür alles einsetzen, was er besitzt – von den Wohnungen bis zur Lebensversicherung.

Diese Ankündigung veranlasste das Gericht jedoch nicht zu großer Milde. Auch nicht sein Hinweis, er habe das letzte halbe Jahr ohne Bezüge als Arzt gearbeitet. Kein Wunder: Die KV hatte sämtliche Zahlungen eingestellt.