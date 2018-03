Parkkonzept erzürnt die Pendler

Der Mann aus Dortmund hatte es nicht leicht. Mehrmals musste er die aufgebrachten Gemüter im Heimathaus beruhigen und sich den Vorwurf gefallen lassen, als Ruhrpottler nichts von den Sorgen der Neuwieder zu verstehen. Dabei hatte die Verwaltung alles richtig machen wollen.

Sie hatte einen Moderator engagiert, der durch das Bürgergespräch zum Parkkonzept im Bahnhofsviertel, zu dem mehr als 100 Menschen gekommen waren, führen und Streit vermeiden sollte. Doch das half nicht viel. Die Versammlung drohte ihm aus den Händen zu gleiten. Zu angespannt war die Atmosphäre.

Zur Erinnerung: Fredi Winter, Michael Mang und Sybille Hass-Machill (alle SPD) hatten einen Einwohnerantrag zum umstrittenen Parkkonzept initiiert und damit Erfolg gehabt. Am Mittwoch war es so weit, die Stadt bekam den Willen der Bürger zu spüren. S

chon früh war klar, wen die geplante Bewirtschaftung im Gebiet zwischen Hermannstraße, Engerser Landstraße und Bahnlinie mit Parkscheinautomaten, Bewohnerparkausweisen und Parkscheibenpflicht besonders wütend macht. Es sind die Pendler und Beschäftigten im Bahnhofsviertel.

Denn für sie alle gilt, sollte der Beschluss des Stadtrates umgesetzt werden: Wenn die Pendler in den Straßen des Bahnhofsviertels nahe an ihrem Arbeitsplatz parken wollen, müssen sie künftig Geld (60 Cent pro Stunde, Höchstparkdauer vier Stunden) in den Parkautomaten werfen. Alternativ können sie in Bereichen ihr Fahrzeug abstellen, wo eine Parkscheibenpflicht gilt. Hier müssen sie die Uhr aber alle zwei Stunden weiterdrehen. Nur: Welcher Arbeitnehmer hat dafür die Zeit? An einen Bewohnerparkausweis für jährlich 40,90 Euro, der zum Dauerparken im Gesamtgebiet berechtigt, kommen die Pendler nicht heran, da sie keine Anwohner sind.

Um keine Kritik aufkommen zu lassen, präsentierte Bauamtsleiter Jörg Steuler eine Lösung. "Unter der Rheinbrücke gibt es mehrere Hundert Stellplätze, die von den Beschäftigten genutzt werden können." Der Weg zu ihren Arbeitsplätzen sei von hier aus ähnlich weit wie in die Innenstadt. Weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten gebe es im Park-and-ride-Bereich am Finanzamt und in den Randgebieten.

"Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein", wetterte ein Anwohner. "Wenn Sie schon mal unter der Rheinbrücke geparkt hätten, dann wüssten Sie, dass dort gar nicht so viele Stellplätze sind, wie sie behaupten. Und in den Abendstunden ist es dort gefährlich. Dort lungern immer Kriminelle herum."

Etwas sachlicher drückte Iris Lejeune ihre Kritik aus. "Ich arbeite an der IGS und bin einer von den 70 Lehrern, die täglich zur Arbeit pendeln und ihr Auto auch im Bahnhofsviertel abstellen. Wir haben oft viel Material dabei. Es ist nicht akzeptabel, dass wir mit Taschen voller Hefte, Bücher und Ordner von der Rheinbrücke bis zur Schule laufen." Lejeune würde einen Bewohnerparkausweis kaufen. "Doch den kriege ich nicht, weil ich in Koblenz wohne."

Ein älterer Herr aus Neuwied sagte verärgert: "Auf dem Park- and-ride-Platz ist ab 7.15 Uhr alles voll. Sie müssen schon weiteren Parkraum schaffen, um den Pendlern Möglichkeiten zu geben, ihre Fahrzeuge nahe dem Arbeitsplatz abzustellen." Dass Steuler unter anderem darauf hinwies, dass die Stadt die Ausleuchtung des Parkplatzes unter der Rheinbrücke verstärken könne, um hier für mehr Sicherheit zu sorgen, stimmte die Anwesenden nicht milde.

Christoph Witteriede betreibt im Bahnhofsviertel einen Friseursalon. "Meine Mitarbeiterinnen kommen aus dem Westerwald und sollen unter der Rheinbrücke parken? Das ist viel zu weit weg, und für die Frauen am Abend und im dunklen Winter gefährlich", sagte er. Er befürchtet, dass sich seine Mitarbeiterinnen, sollte es zu einer Bewirtschaftung kommen, einen anderen Arbeitsplatz suchen werden.

ndere Sorgen äußerten die Gewerbetreibenden und Hoteliers, die weniger Kundschaft erwarten, wenn bald Geld fürs Parken genommen wird. "Was soll ich meinen Gästen sagen? Dass sie mit ihren schweren Koffern von der Rheinbrücke hierherlaufen müssen?", fragte beispielsweise der Besitzer einer Ferienwohnung.

Selbst der Großteil der Anwohner sprach sich gegen das Parkraumkonzept aus. Hauptgrund waren hier die Kosten für den Bewohnerparkausweis. "Bislang funktioniert das Parksystem doch ganz gut", heiß es. "Wenn die Anwohner, von denen nicht alle in Neuwied arbeiten, morgens zur Arbeit fahren, können die Beschäftigten des Bahnhofsviertels diese Stellplätze nutzen. Die Stadt will mit der Bewirtschaftung nur Geld verdienen. Es soll alles bleiben, wie es ist."

