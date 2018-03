Open Stage im Big House Neuwied: Premiere ist geglückt

Aus unserem Archiv

Neuwied

Fast hätte der Besucheransturm gleich bei der Premiere den Rahmen gesprengt. Für ihre „Offene Bühne“ waren die Big-House-Macher in die Lounge umgezogen und lockten am Freitagabend mehr als 100 Gäste an – Freunde, Verwandte oder einfach nur begeisterte Musikfans. Die Freude über den großen Zuspruch war den Moderatoren Salomon Hofstötter und Jonas Kern durchaus anzumerken.