Offizieller Abschied als Bürgermeister: GroKo-Kostüm passt Mahlert in jeder Situation

Großer Bahnhof für Michael Mahlert. 18 Jahre lang war er Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. „Der Chef“, wie er überall genannt wurde, ist seit Januar Erster Kreisbeigeordneter. Jetzt wurde er offiziell mit einer Feierstunde im Hotel „Leyscher Hof“ in Leutesdorf verabschiedet. Bürgermeister-Kollegen, ehemalige Verwaltungs- und Gemeindechefs, Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter der Schulen und Kindergärten, der Feuerwehr und Weggefährten waren der Einladung gefolgt.

Da hat wohl jemand einen Scherz gemacht: Zur Verabschiedung des früheren Bad Hönninger Bürgermeisters Michael Mahlert (Mitte) herrschte gute Laune bei „Roten“ und „Schwarzen“. Adieu sagten die Beigeordnetenriege der VG um Winfried Lotzmann Petra Stirnberg und Reiner W. Schmitz sowie Unkels Verwaltungschef Karsten Fehr, Landrat Achim Hallerbach und Neuwied Oberbürgermeister Jan Einig (von links).

Foto: Jörg Niebergall

Die Rednerliste war lang. Und alle fanden ähnliche Worte, mit denen sie Mahlerts Arbeit, aber auch den Menschen würdigten. Er sei ein Mensch mit ausgeprägtem Gewissen, ein Mann der Tat, ein guter Teamplayer und ein begnadeter Netzwerker, der vieles in Bewegung gesetzt und für die Verbandsgemeinde erreicht habe.

Reiner W. Schmitz, kommissarischer Bad Hönninger VG-Chef, zog Bilanz. „Du hast großen Wert auf weiche Standortfaktoren wie Schule und Kindergärten gelegt. Heute ziehen viele Familien wegen eben dieser Faktoren her. Touristische Leuchttürme wie die Römerwelt, oder die Jugendherberge, gäbe es ohne Dich nicht“, sagte Schmitz. „Ob Feuerwehrhäuser und- Fahrzeuge, Modernisierung von Sporthallen, neue Gemeindezentren, Mahlert half die Zuschüsse an Land zu ziehen. Rund 40 Millionen Euro sind in Projekte geflossen. 28 Millionen an Fördermitteln“, erklärte er.

„Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen trägt deutlich Deine Handschrift“, betonte Landrat Achim Hallerbach. Er führte an, dass Mahlert auch beim hochwasserfreien Ausbau der B 42 in Hammerstein und bei der Privatisierung der Kristallparktherme in Bad Hönningen Weichensteller war. „Gemeinsam können wir den Kreis in eine gute Zukunft führen“, sagte der neue Chef im Kreishaus. Der Rheinbrohler Ortsbürgermeister und langjährige Freund Mahlerts, Oliver Labonde, blickte als Vertreter des Verbandsgemeinderates humorvoll auf 18 Jahre VG-Chef zurück und plauderte „aus dem Nähkästchen“. Zum Beispiel, wie Mahlert in der Sauna mit dem Investor die Privatisierung der Therme verhandelte: „Im GroKo-Kostüm mit schwarzer Badehose und roter Krawatte.“

Der Linzer Bürgermeister Hans-Günter Fischer, sprach für den Gemeinde- und Städtebund. „Mahlert ist ein Mensch, der das soziale Miteinander als Lebenselixier verinnerlicht hat“, bescheinigte ihm Fischer und ging auf die bevorstehende Fusion der Verbandsgemeinden ein, die Mahlert bisher begleitete. „Die Kooperation der Verbandsgemeinden am Rhein ist auf einem guten Kurs. Wir sind hier sogar Modellregion. Es ist wichtig, dass wir auch weiterhin Eigenständigkeit bewahren“, sagt Fischer und wünschte sich auch „weiterhin die gute Nachbarschaft ziemlich bester Freunde“. Zusammen mit dem „ziemlich besten Freund“, Bürgermeister Karsten Fehr aus Unkel, schenkte er Mahlert und Ehefrau Klara einen Gutschein für ein für ein edles Abend essen bei Kerzenschein.

Die Personalratsvorsitzende Klaudia Kruft-Heumann dankte für den stets respektvollen Umgang miteinander. „Der Abschied kommt für uns zu einem unglücklichen Zeitpunkt im Hinblick auf die Fusion, wo es noch viele ungeklärte Dinge gibt“, erklärte sie aber auch. Uwe Reisdorf, kommissarischer Wehrleiter der Bad Hönninger Feuerwehr, lobte Mahlert als „interessierten Ansprechpartner“: „Du hast dich immer optimal für uns eingesetzt und mehrere gute Projekte erfolgreich zum Abschluss gebracht.“

Mahlert dankte zum Abschied allen und betonte: „Ich habe bei Allem, was erreicht wurde immer das Glück gehabt, dass ich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit an meiner Seite hatte.“ Und er brachte seine Verbundenheit zum Ausdruck: „Niemals geht man so ganz Ich bin ja nicht aus der Welt.“

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch