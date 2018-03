Oberhonnefeld: Festgefahrene Lastwagen sorgen für Ärger

Rita Lehnert ist genervt: Immer wieder fahren sich im Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld-Gierend Lastwagen fest. Grund für die fehlgeleiteten Lastwagenfahrer sind Navigationssysteme, die die Strecke empfehlen, obwohl es für die Lastwagen schneller wäre, einfach auf der Bundesstraße weiterzufahren. Von einem Ortstermin mit Vertretern von Kreisverwaltung und Landesbetrieb Mobilität (LBM) erhofft sich Ortsbürgermeisterin Lehnert nun Besserung.

Anstatt einfach auf der B 256 weiterzufahren, fahren manche Lkw durch Oberhonnefeld, um in Höhe der PI Straßenhaus (Auffahrt im Vordergrund) wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Foto: Jörg Niebergall

Bereits mehrfach habe die Polizei die Lastwagen kontrolliert, die von der Bundesstraße in den Weyerbuscher Weg abfahren, um dann in Höhe der Polizeiinspektion Straßenhaus wieder aufzufahren, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Die Kontrollen hätten ergeben, dass selbst die neuesten Lkw-Navigationsgeräte die Strecke durch Oberhonnefeld empfehlen. „Da nützt auch das Verbotsschild bei der Buswendeschleife am Weyerbuscher Weg nichts“, so Lehnert, die von einer „sehr gefährlichen“ Situation für die Anwohner des Weyerbuscher Wegs spricht. „Wir wissen bald nicht mehr weiter“, so Lehnert. Zumal der Weg durch den Ort „vollkommen unlogisch“ sei.

LBM, Kreisverwaltung und Kommunalvertreter hätten nun eine weitere Möglichkeit, den Schwerlastverkehr durch den Weyerbuscher Weg zu verhindern, gesucht – und gefunden: Ein neuer Wegweiser an der Bundesstraße soll Abhilfe schaffen. Der LBM werde der Kreisverwaltung einen anordnungsfähigen Entwurf schicken. „Nach der Bearbeitung wird dann das Schild bestellt und aufgestellt. Alle hoffen, dass diese Maßnahme die erhoffte Wirkung zeigt“, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgemeinde.

Mit ihrem Ärger über Schwerlastverkehr auf (und abseits) der B 256 steht die Ortsgemeinde nicht alleine da. Auch in Straßenhaus werden immer wieder Klagen laut über die Belastung durch die Lastwagen, die seit der Aufhebung des Durchfahrtsverbots auf der Bundesstraße weiter gestiegen sei. „Das Thema bewegt die Leute sehr. Die Lärmbelästigung ist extrem, und auch die Raserei wird immer schlimmer“, berichtet Ortsbürgermeisterin Birgit Haas. Das Durchfahrtsverbot für Lastwagen hatte die Kreisverwaltung vor rund elf Monaten aufgehoben und damals eine einjährige Testphase anberaumt. In dieser Zeit sollten Erkenntnisse gesammelt werden, wie sich die Entscheidung, Lastwagen auch über die Bundesstraße fahren zu lassen, auf den Verkehr und für die Anwohner auswirken würde. Dass jüngst Verkehrszählungen durchgeführt worden seien, als die B 256 in Höhe Rengsdorf wegen der Installation einer Schutzwand gesperrt war, bezeichnet Haas als unglücklich. Das verzerre das Ergebnis, und diese Einschätzung habe die Ortsgemeinde auch so an die Kreisverwaltung übermittelt. Diese indes wird bis 1. März eine Entscheidung fällen, wie es weitergeht mit dem Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße. obi