Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: Am Freitagnachmittag ist ein großes Feuer in der ehemaligen Tonzeche zwischen Oberdreis und Roßbach ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eines der leer stehenden Gebäude voll in Flammen. Obwohl keine Menschen gerettet werden mussten, war höchste Eile geboten: Im Umkreis des brennenden Hauses hatten schon das trockene Gras und einige Bäume Feuer gefangen. Um 14.24 Uhr ging die Alarmmelder los: „Gebäudebrand ohne Menschenrettung“, lautete der Einsatzbefehl. Die Feuerwehr aus Oberdreis war zuerst an Ort und Stelle und alarmierte die Kameraden aus Dierdorf und Raubach nach. Vor allem die starke Rauchentwicklung machte den Wehren zu schaffen, die Rauchsäule stieg über 100 Meter hoch in den Himmel und war sogar von Dierdorf aus zu sehen.

Routiniert kümmerten sich die Wehrleute nicht nur um das brennende Gebäude, sondern auch um das umgebende Gelände: Durch Funken und Strahlungswärme hatten sich schon auf der Wiese um das Brandhaus ...

