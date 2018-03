Nutzungsänderung beantragt Wird aus Autohaus an der B 42 eine Spielhalle?

Die Spielhalle an der Anton-Limbach-Straße in Unkel in der Nähe des Vorteilcenters soll Wettvermittlungsstelle werden. Der Inhaber hat eine entsprechende Nutzungsänderung beantragt, die im vergangenen Hauptausschuss des Stadtrats beraten wurde.

„Es gibt neue Bestimmungen, die fordern, dass die Spielhalle dort wegkommt“, erläuterte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen. Laut Landesglücksspielgesetz muss seit 2015 sowohl zwischen Spielhallen und Einrichtungen, die überwiegend dem Besuch von Minderjährigen dienen – also in erster Linie Schulen –, ein Luftlinienabstand von 500 Metern eingehalten werden. Dieser Abstand wird in Unkel zur Realschule plus jedoch nicht eingehalten (die RZ berichtete). Die geplante Umnutzung, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Unkel Süd“ liegt, der das Grundstück als Gewerbegebiet ausweist, sei bauplanungsrechtlich als Vergnügungsstätte zu werten. Darauf weist die Verwaltung hin.

Gemäß Baunutzungsordnung seien in Gewerbegebieten Vergnügungsstätten aber nur ausnahmsweise zulässig. Über die Ausnahme habe die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Unkel zu entscheiden, hieß es in der Sitzung des Hauptausschusses. Mit zehn Ja- bei sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen einigte sich der Ausschuss schließlich darauf, dem Rat zu empfehlen, dieser Nutzungsänderung zuzustimmen.

Den Antrag auf Nutzungsänderung des Inhabers eines Autohauses an der Sebastianstraße in Heister an der Kreuzung der B 42/ Linzer Straße, verwies der Ausschuss zur weiteren Beratung in die Fraktionen. Das Autohaus soll Spielhalle werden mit Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 8 bis 2 Uhr. „Das direkte Umfeld ist nicht durch eine gewerbliche Nutzung geprägt. Gegenüber und angrenzend befinden sich Wohngebäude“, beschreibt die Verwaltung die Lage in ihrer Vorlage zur Sitzung. Es sei anzunehmen, dass die Nutzungsänderung ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor allem in den Abend- Nachtstunden nach sich ziehe, was zu einer Verschärfung der Lärm und sonstigen Belastungen führen könnte. Außerdem wären mit der Vergnügungsstätte an der Anton-Limbach-Straße dann innerhalb von rund 250 Metern zwei Vergnügungsstätten angesiedelt, gibt die Verwaltung zu bedenken. Sie empfiehlt, der Nutzungsänderung nicht zuzustimmen.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch