NRheinRocks ist auf der Suche nach Alternativen

Veranstalter Roger R. Herzog verabschiedet sich vom Ruderbootanleger am Pegelturm – zumindest für 2017.

Von der Pritsche der Rudervereine auf die Treppen am Pegelturm: Zweimal fand NRheinRocks an einem einzigartigen Veranstaltungsort statt. Das wird es in absehbarer Zeit wohl nicht mehr geben. Foto: Frank Blum

Von unserem Redakteur Frank Blum

Eine Musikveranstaltung mit mehreren Bands, die mehr als 1000 Besucher anlockt, ehrenamtlich auf die Beine zu stellen ist kein einfaches Unterfangen. Diese Erfahrung hat Roger R. Herzog gemacht, der 2015 und 2016 zweimal das NRheinRocks-Festival und zudem einen Nachwuchswettbewerb organisierte. Dabei spielte die Location eine herausragende Rolle: Die Bands spielten auf dem Ruderbootanleger auf dem Rhein, die Zuschauer saßen auf den Treppen neben dem Pegelturm mit Blick auf Musiker und Rheinbrücke.

Doch das wird es so in absehbarer Zeit wohl nicht mehr geben. Das teilte Herzog nun der Rhein-Zeitung in einem ausführlichen Gespräch mit. „Der Rhein rockt weiter“, stellt der Musiker und Veranstalter klar. „Nur in welcher Form und an welchem Ort steht noch nicht definitiv fest. Klar ist schon jetzt, dass es 2017 auf jeden Fall ein Konzert mit den ,NR Old Stars' geben wird. „Es war ja Teil meines ursprünglichen Konzepts“, hebt Herzog hervor, „Konzerte auch an anderen Orten am Rhein in Neuwied durchzuführen, die für NRheinRocks stehen.“

Herzog verhehlt nicht, dass der Ruderbootanleger, die „Pritsche“, sein Lieblingsort ist. Doch auch einer, der nicht ganz unproblematisch ist, da ihn sich zwei Rudervereine teilen. Mit dem GTRVN gibt es laut Herzog eine bestens funktionierende Zusammenarbeit, mit der NRG hingegen seien Kommunikation und Kooperation wesentlich schwieriger.

So möchte die Rudergesellschaft beispielsweise, dass bei kommenden Veranstaltungen die mittlerweile im Bootshaus am Pegelturm ansässige Gastronomie mit eingebunden wird. Auch stellt sich für die NRG die Frage, wie lange der Ruderbetrieb durch ein mehrstündiges Konzert eingeschränkt ist. Herzog, der auch das ein oder andere „Störfeuer“ im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung – beispielsweise durch aufgebrachte Ruderer – beklagt, glaubt, dass die NRG nicht „mit Herzblut“ hinter der gemeinnützigen Veranstaltung steht. „Ich habe den Eindruck, dass es nicht um das Ideelle geht, sondern mehr um Profilierung und Monetäres“, sagt der Musiker und Therapeut. Immerhin hat die Veranstaltung 2016 einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, der einer Organisation der einer Organisation der Kinderkrebshilfe beziehungsweise Kinderhospizarbeit, zugutekommen soll.

Bedauerlich findet es Herzog, dass es vonseiten der Stadt nicht einen Euro Zuschuss gab. Ebenso musste er sich von einem Neuwieder Hauptsponsor trennen, der sich „nicht unbedingt professionell“ verhielt. Unter dem Strich heißt das für Roger R. Herzog: „Für einige wunderbare Stunden mit einem tollen Publikum muss ich viel Ärger in Kauf nehmen.“ Ärger, den er sich zumindest im kommenden Jahr ersparen will. „In Zukunft will ich verstärkt auf professionell agierende Partner setzen“, sagt er.