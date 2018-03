Nicht alle ÖPNV-Buslinien im Kreis Neuwied sind zu halten

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße bereitet den Verantwortlichen beim Kreis Neuwied derzeit Kopfschmerzen und viel Arbeit. Denn die Zahl der Buslinien, die von den Verkehrsunternehmen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, steigt. Für einige werden die Konzessionen schon gar nicht mehr beantragt. Schlimmer noch: Beigeordneter Achim Hallerbach berichtet davon, dass ein Unternehmen seine Konzession für zwei Linien in der Verbandsgemeinde Unkel sogar schon zwei Jahre vor Ablauf der Frist zurückgeben will, weil es dort ein Defizit von 80 000 Euro pro Jahr einfährt. Kreis und Unternehmen erarbeiten gerade ein Konzept, das beide Seiten in die Lage versetzen soll, den Linienverkehr zumindest für zwei Jahre einigermaßen hinzukriegen.

Foto: Jörg Niebergall

Kreis Neuwied – Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße bereitet den Verantwortlichen beim Kreis Neuwied derzeit Kopfschmerzen und viel Arbeit. Denn die Zahl der Buslinien, die von den Verkehrsunternehmen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, steigt. Für einige werden die Konzessionen schon gar nicht mehr beantragt. Schlimmer noch: Beigeordneter Achim Hallerbach berichtet davon, dass ein Unternehmen seine Konzession für zwei Linien in der Verbandsgemeinde Unkel sogar schon zwei Jahre vor Ablauf der Frist zurückgeben will, weil es dort ein Defizit von 80 000 Euro pro Jahr einfährt. Kreis und Unternehmen erarbeiten gerade ein Konzept, das beide Seiten in die Lage versetzen soll, den Linienverkehr zumindest für zwei Jahre einigermaßen hinzukriegen.

Hinzu kommt: 2013 laufen 45 der 75 vergebenen Konzessionen für Buslinien aus. Da die neuen elf Monate zuvor beim Landesbetrieb Mobilität zu beantragen sind, muss dringend etwas passieren. Der Kreis forciert angesichts dieses Szenarios seine Bemühungen, sich mit den Verkehrsunternehmen auszutauschen. Dabei fühlen Hallerbach und Helga Zoltowski, beim Kreis für ÖPNV und Schülerbeförderung zuständig, bei den Partnern den Puls: Wie läuft das Geschäft? Wie groß ist die Bereitschaft, eine neue Konzession zu beantragen? Das sind die wichtigsten Fragen.

Was die beiden schon jetzt sagen können: Die Zurückhaltung bei den Verkehrsunternehmen ist spürbar. Zoltowski: „Früher haben sie regelrecht um die Konzessionen gekämpft. Jetzt überlegen sie lange, ob sie zuschlagen sollen.“ Hallerbach ergänzt: „Ich habe den Eindruck, die Unternehmen sind an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.“

Harald Strüder, Geschäftsführer beim Rhein-Westerwald-Nahverkehr, bestätigt diesen Eindruck und nennt Fakten: „Sinkende Schülerzahlen aufgrund des demografischen Wandels und davongaloppierende Betriebskosten machen uns das Leben schwer.“ Hinzu kommt, dass die Unternehmer derzeit keine Klarheit im Hinblick auf die Ausgleichszahlungen des Landes für die Schülerbeförderung haben. Das erschwere es, einzelne Buslinien wirtschaftlich zu betrachten. Grund: Die EU prüft gegenwärtig, wie Mainz den Ausgleich berechnet. Auch das ist laut Strüder ein Grund für die Zurückhaltung in Sachen Konzessionen.

Uwe Zimmermann, Betriebsleiter beim Martin Becker Verkehrsbetrieb Altenkirchen, spricht die Probleme, die übrigens auch in anderen Kreisen zu schaffen machen, ebenfalls offen an: „Schüler sind zu 90 Prozent unsere Fahrgäste – auch im Kreis Neuwied. Ohne die könnte der ÖPNV wie bisher gar nicht mehr stattfinden.“

Steht also die Frage im Raum: Kann der Kreis die freiwillige Leistung ÖPNV, die im Grunde auf der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung basiert, wie bisher aufrechterhalten. Die Antwort von Hallerbach fällt kurz und knapp aus: „Nein.“ Doch der Problemmix aus sich ändernden Schülerströmen etwa im nördlichen Kreis, sogenannten „Geisterbuslinien“ (kaum Fahrgäste), steigenden Betriebskosten für die Unternehmen und weiter wachsendem Defizit bei der Schülerbeförderung für den Kreis ist längst erkannt. Damit nicht noch mehr Unternehmen Konzessionen zurückgeben und die Qualität des ÖPNV einigermaßen stabil bleibt, plant der Kreis, einen neuen Nahverkehrsplan aufzustellen.