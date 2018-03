Neuwied-Torney: Vorerst ist kein Spielplatz in Sicht

Ihre Namen klingen nach Urlaub und Entspannung: Fehmarn, Rügen oder Usedom. Sie liegen aber nicht nur als deutsche Inseln an der Ostsee. Als Straßen sind sie im Neubaugebiet im Stadtteil Torney beheimatet. Abgegrenzt sind sie durch die Martin-Luther-Straße. Inmitten der Wohninsel sollte eigentlich ein neuer, mehr als 900 Quadratmeter großer Kinderspielplatz entstehen.

Foto: Carsten Liebfried

Doch seit dem ersten Spatenstich wuchert auf der Fläche die Vegetation. Flora und Fauna, so weit das Auge reicht. Meterhohe Pflanzen, Disteln, Sträucher und Büsche überdecken das unbebaute Grundstück. "Ich wohne seit drei Jahren hier, und es fehlt noch immer ein Spielplatz", klagt Anwohner Peter Giesbrecht.

Bei einem Besuch im Neubaugebiet des Stadtteils Torney fällt sofort auf: Kleinkinder fahren mit roten Spielautos auf der Straße, begleitet von Jugendlichen auf ihren Fahrrädern. Immer mehr Familien mit Nachwuchs haben sich dort angesiedelt. Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurden installiert, Straßen und Nebenanlagen angelegt und gepflastert sowie Straßenlaternen errichtet. Bezogene Einfamilienhäuser runden das Idyll ab. Aber eine Spielstätte für Kinder ist bislang nicht in Sicht. "Für viele Familien war der Spielplatz ein Grund, ins Neubaugebiet zu ziehen", berichtet Giesbrecht.

Und die Anwohner bleiben in der Folgezeit hartnäckig. Im Mai 2011 weist Irene Günther den Baudezernenten Reiner Kilgen schriftlich auf den Zuwachs an Kindern hin und bittet stellvertretend für ihre Nachbarn die Stadt um die Errichtung des Spielplatzes. Am Brief angefügt ist eine unterzeichnete Unterschriftenliste aller Anwohner. Aber offensichtlich findet das Schreiben bei der Stadt keinen interessierten Abnehmer.

Im November des Jahres richtet sie sich dann mit ihrem Anliegen schriftlich an Oberbürgermeister Nikolaus Roth. Nach gut zwei Monaten, Ende Januar 2012, teilt Roth der Frau mit, dass die Fläche im Frühjahr dieses Jahres eingesät und als Spielfläche für Kinder zur Verfügung stehen soll. Den Bau des Spielplatzes schloss er hingegen aus, da die Kommunen verpflichtet sind, die öffentlichen Mittel aus dem Haushalt in den Ausbau für Krippenplätze für unter Dreijährige zu investieren.

Anfang August 2012 stellt Irene Günther mit Blick auf die brachliegende Fläche fest: "Hier wurde bisher nichts eingesät." Die Ankündigung fürs Frühjahr ist lange abgelaufen. In der Zwischenzeit bahnt sich das Unkraut seinen Weg und wächst sogar über einzelne Grundstücksgrenzen. "Es ist traurig, dass die Stadt es nicht einmal schafft, das Unkraut zu entfernen", ärgert sich Peter Giesbrecht. Auf der jüngsten Einwohnerfragestunde des Stadtrates im Juni wird Baudezernent Reiner Kilgen mit dem Bauvorhaben konfrontiert. Ein Datum für den Bau möchte er nicht benennen.

Auf RZ-Nachfrage wird vonseiten der Stadt mitgeteilt, dass Reiner Kilgen zurzeit im Urlaub weilt. Hingegen bestätigt Pressesprecher Erhard Jung den Zustand der Fläche: "Das Grundstück des Spielplatzes wird kurzfristig in Ordnung gebracht." Die Servicebetriebe Neuwied werden in den kommenden Tagen das lästige Grün entfernen und das Grundstück mit Mulch versehen. Ob der Boden eingesät wird, konnte der Pressesprecher nicht sagen. "In den vergangenen beiden Jahren fand der Spielplatz keine Berücksichtigung im städtischen Haushalt", bemerkt Jung. Für 2013 ist der Haushalt noch in Planung. Auch wenn der Spielplatz ein Teil des rechtskräftigen Bebauungsplans ist, besteht kein zeitlicher Rahmen, wann der Bau der Spielfläche beginnt. Im schlimmsten Fall gibt es auch im kommenden Jahr keinen Kinderspielplatz im Neubaugebiet in Torney. "Die Investition liegt bei mindestens 50 000 Euro", so der Pressesprecher. Und die Kassen der Stadt sind bekanntlich klamm.

Von unserem Reporter Carsten Liebfried