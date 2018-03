Neuwieder Zoo gewährt RZ-Lesern Blick hinter die Kulissen

Da muss Chef-Schimpanse Charley aber mal ganz genau schauen: Was machen bloß diese ganzen Menschen da in dem Bereich, in dem er sonst nur auf Mitarbeiter des Zoos trifft? Einen kennt er ja: Zoodirektor Mirko Thiel. Und weil ihm die anderen fremd sind, muss er erst einmal beweisen, wer hier der Chef ist und was er alles Tolles kann. Wen Mirko Thiel da im Schlepptau hat? Ganz einfach: Die Leser, die eine Teilnahme an der ersten exklusiven RZ-Führung gewonnen hatten. Ihnen gewährte der Zoodirektor einen Blick hinter die Kulissen.

Der Schlüsselbund des Tierparkleiters hat schon beachtliche Ausmaße. Und so dauert es immer ein wenig, bis er den richtigen Schlüssel gefunden hat, um den RZ-Lesern Türen zu öffnen, die Besuchern ansonsten verschlossen bleiben – wie etwa zu dem Bereich hinter dem Schimpansengehege. Wer diesen betreten will, geht erst einmal durch die Futterküche. Revierleiterin Sarah Klein und ihre Mitarbeiter schneiden dort das Obst und Gemüse, mit dem sie die Affen füttern. Auch Quarkkugeln bereiten sie zu, in denen sie auch prima Medizin verstecken können.

Dann gelangen die Gewinner der Führung in den Bereich, in dem die Pfleger in geschützten Kontakt zu den Schimpansen treten können. Elf Millimeter dicke Stahlgitter befinden sich zwischen Tier und Mensch. Immerhin, so Mirko Thiel, sind die Menschenaffen das Gefährlichste, was der Zoo Neuwied zu bieten hat. „Die sind sehr stark, sehr intelligent und extrem diskussionsunfreudig“, beschreibt Thiel das Wesen der Tiere.

Auch im Exotarium öffnen sich den RZ-Leser Türen, hinter denen sie normalerweise nichts verloren haben. So zeigt Mirko Thiel, wo sich die ganze Technik des Hauses befindet, die sowohl die Filteranlagen für das Krokodilbecken, die Heizung als auch die Beregnungsanlagen für die diversen Terrarien regelt. „Tierpfleger müssen nicht nur mit Tieren umgehen, sondern auch Heizungsanlagen bedienen können“, informiert der Zoodirektor, der scherzhaft hinzufügt: „Dafür habe ich mal Biologie studiert, damit ich hier die technischen Anlagen bedienen kann.“

Die Teilnehmer der Führung dürfen aber nicht nur in den Technikraum blicken, sondern auch einmal die Insekten-Terrarien von hinten begutachten. In diesem Raum, der auch als Pausenraum für die Mitarbeiter des Exotariums dient, hat Mirko Thiel noch eine besondere Überraschung für seine Gäste parat: Sie dürfen einmal einen Königspython anfassen. Nicht nur für Teilnehmer Oliver Wiest ist es das erste Mal. Sein Kommentar nach der Berührung: „So eine Schlange ist ganz warm und nicht glitschig und schleimig.“

Eine besondere Begegnung erleben die Leser ebenfalls bei den Wildkatzen. Mirko Thiel erlaubt der Gruppe, sich den Geparden über die sogenannte Tierpflegerwiese zu nähern. Die erreicht nur, wer den Schlüssel zum Löwenkäfig hat. Wer diesen über den Hinterausgang verlässt, landet nämlich genau dort: auf der Tierpflegerwiese. Das bekommt auch der putzige Gepardennachwuchs mit, der bis zum Eintreffen der RZ-Leser noch entspannt auf dem oberen Teil der Wiese liegt. Die Aussicht auf eine unverhoffte Fütterung lässt die jungen Geparden, die im Herbst letzten Jahres im Neuwieder Zoo das Licht der Welt erblickt haben, neugierig werden. Langsam kommen sie immer näher, blicken die Gäste mit großen Augen an, und als sie merken, dass die Gruppe eigentlich nur gucken und nicht füttern will, lassen sie sich wieder gemütlich ins Gras fallen.

„Dass die Tiere so entspannt reagieren, ist für mich ein gutes Zeichen“, erklärt der Direktor, der den Damen und Herren rät, ihren Blick auch einmal nach rechts zu lenken. Dort thronen schließlich Berberlöwe Scratch und sein Opa Rafik und lassen immer wieder einen prüfenden Blick auf die Menschengruppe schweifen. Dass sie in dem Gehege liegen, das eigentlich als Tigerkäfig gebaut wurde, hat einen einfachen wie bedauernswerten Grund: Der 14 Jahre alte Tiger nimmt die neue, schicke Anlage nach wie vor nicht an. „Also haben wir sie für die Löwen geöffnet“, berichtet Mirko Thiel. „Wenn sich der Tiger in seinem alten Käfig wohlfühlt, gibt es keinen Grund, ihn da zu vertreiben.“

Zwei Stunden vergehen wie im Flug; im Zoo-Restaurant endet die Führung. Dort spendiert die RZ noch Kaffee und Kuchen. Was den Lesern am besten gefallen hat? Der spannende Blick hinter die Kulissen des Schimpansenhauses. (mp)