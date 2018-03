Neuwieder SPD-Fraktionschef Sigurd Remy gibt sein Amt auf

SPD-Fraktionsvorsitzender Sigurd Remy gibt in Kürze sein Amt ab. Das hat er am Montagabend angekündigt.

Neuwied – SPD-Fraktionsvorsitzender Sigurd Remy gibt in Kürze sein Amt ab. Das hat er am Montagabend angekündigt.

Er stand 22 Jahre an der Spitze der SPD-Fraktion. In wenigen Wochen gibt er sein Amt ab. Das ist seit gestern Abend offiziell. Als die Fraktion zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammentrat, eröffnete Remy seinen Genossen, dass er das Amt des Fraktionsvorsitzenden gerne in jüngere Hände legen möchte. Am Vormittag hatte er das bereits bei einem Besuch in der RZ-Redaktion angekündigt. Wie er betont, war dieser Schritt schon seit Längerem geplant. Einen Zusammenhang mit der Hillesheim-Affäre gebe es definitiv nicht.Lediglich die Terminwahl stand unter dem Einfluss der fristlosen Kündigung des einstigen Stadtwerke-Managers und der Diskussionen rund um dessen gerichtlich festgestellte Pflichtverletzungen: Eigentlich sollte der Wechsel im Fraktionsvorsitz bereits im Dezember oder Januar erfolgen. Doch da befand sich die Affäre gerade auf ihrem Höhepunkt, und jeder hätte an einen Zusammenhang geglaubt, befürchtete Sigurd Remy.

Ein Nachfolger ist bereits ausgeguckt: Sven Lefkowitz, bisher stellvertretender Fraktionschef, soll's richten. Dessen bisherigen Posten wiederum soll Fredi Winter übernehmen; der Rest des Vorstands bleibt unverändert: Hannelore Gröhbühl als stellvertretende Vorsitzende, Michael Mang als Geschäftsführer und Renate Hoffmann als Kassiererin. So jedenfalls lautet der Personalvorschlag, den Sigurd Remy gestern Abend im Namen des Vorstands unterbreitete. „Mir war an einer einvernehmlichen Lösung gelegen, damit die Arbeit kontinuierlich weitergehen kann“, sagt er. Kampfkandidaturen wollte er verhindern. Gleichwohl findet die eigentliche Wahl erst bei der nächsten Sitzung statt – spätestens im Juni, damit in der Sommerpause der Wechsel vollzogen werden kann.

Wer Sigurd Remy fragt, warum er den Wechsel jetzt vornimmt, erfährt, dass er eigentlich schon nach der letzte Kommunalwahl nicht mehr kandidieren, sondern als „normales“ Fraktionsmitglied arbeiten wollte. Nur weil er so dringend gebeten worden sei, habe er den Vorsitz noch einmal übernommen und gleich gesagt, dass er das Amt nicht für die komplette Periode übernehme, sondern rechtzeitig den Wechsel einleite – „damit mein Nachfolger auch die Möglichkeit hat, sich darzustellen“.

Im Rückblick auf seine 22 Jahre als Fraktionsvorsitzender erklärt der Sozialdemokrat, dass er seine Aufgabe nie als Arbeit empfunden habe; die Tätigkeit habe ihn auch nicht belastet. „Ich habe der Partei gedient – auch als Dankeschön dafür, dass mich die Partei immer getragen hat.“ Seinen Vorteil nach 15 Jahren Tätigkeit als Landtagsabgeordneter und 31 Jahren im Stadtrat beschreibt er so: „Ich musste niemandem nach dem Mund reden und war frei in meinen Entscheidungen.

Während Sigurd Remy anlässlich seines 70. Geburtstags vor drei Jahren noch in einem RZ-Interview den Fall der bürgerlichen Koalition aus CDU, FDP und FWG als seinen größten Erfolg angegeben hatte, beantwortet er dieselbe Frage heute anders: Sein größter Erfolg sei „die wirklich gute Arbeit der Fraktion“ gewesen, die sich schon sehen lassen könne. Etwas bereitet dem alten Fahrensmann aber große Sorge: „Mit dem Zusammenwachsen der Stadt bin ich nicht zufrieden.“ Die Bürger nehmen nach seiner Beobachtung Neuwied nach wie vor nicht als eine Stadt wahr, sondern betrachten ihren Orts- oder Stadtteil und meinen lediglich die unmittelbare Innenstadt, wenn sie von „Neuwied“ reden. Daher ist sein größer Wunsch auch, dass es gerecht zugeht, wenn es um städtische Investitionen geht. (mp)