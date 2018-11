Der 3. November 1944 war einer der schlimmsten Tage in der Geschichte des Neuwieder Stadtteils Irlich: Hunderte US-Fliegerbomben stürzten auf die Gemeinde, um die Eisenbahnbrücke über die Wied zu zerstören. 78 Tote wurden anschließend beklagt. Ausgerechnet eine dieser Bomben sorgt nun fast auf den Tag genau 74 Jahre später für eine der größten Evakuierungsaktionen in der jüngeren Geschichte der Stadt Neuwied. „Es ist eine Evakuierung in einer Größenordnung, wie wir sie die letzten Jahrzehnte nicht mehr hatten. Es ist eine Mammutaufgabe, die uns bevorsteht“, erklärte Bürgermeister Michael Mang im Rahmen einer Pressekonferenz zur anstehenden Evakuierungsaktion.

Rund 9200 Anwohner müssen am Sonntag insgesamt in den Neuwieder Stadtteilen Irlich und Feldkirchen, einem schmalen Streifen der Innenstadt Neuwied bis zur Prinz-Maximilian-zu-Wied-Straße sowie auf der linken Rheinseite in Andernach ...

Lesezeit für diesen Artikel (797 Wörter): 3 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.