Neuwieder Archive bergen zahlreiche Schätze

Ein brasilianischer Priester und ein japanischer Student dürften im Regelfall nicht allzu viel gemein haben. Eins in diesem Fall aber doch: Ihnen konnte in einem Neuwieder Archiv geholfen werden. Denn hier lagert – ordentlich sortiert und katalogisiert – ungeheures Wissen, das teilweise von ganz praktischem Nutzen sein kann, vor allem aber von wissenschaftlichem Wert ist.

Neuwied – Ein brasilianischer Priester und ein japanischer Student dürften im Regelfall nicht allzu viel gemein haben. Eins in diesem Fall aber doch: Ihnen konnte in einem Neuwieder Archiv geholfen werden. Denn hier lagert – ordentlich sortiert und katalogisiert – ungeheures Wissen, das teilweise von ganz praktischem Nutzen sein kann, vor allem aber von wissenschaftlichem Wert ist.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Im Fall des Südamerikaners ging es um die Orgel seiner Gemeinde, die restauriert werden sollte. Und die stammte aus Neuwied. Vor über 150 Jahren, genauer 1854, war sie in der Heddesdorfer Orgelfabrik Weil gefertigt worden und dann mit deutschen Auswanderern nach Südbrasilien gelangt. Der Pfarrer wollte nun von Neuwieds Stadt-Archivar Gerd Anhäuser wissen, ob es eben diese Fabrik noch gibt.

„Schon lange nicht mehr“, wäre eine Antwort gewesen, die wahrscheinlich viele Neuwieder hätten geben können. Aber Anhäuser forschte in seinem Archiv nach und fand heraus, dass eine Firma Oberlinger aus Windesheim noch im 19. Jahrhundert die Weil-Geschäfte übernommen hatte. Da diese Firma noch existiert (heute: Orgelbaugesellschaft Reichenstein), konnte Anhäuser einen konkreten Ansprechpartner per E-Mail nach Brasilien melden.

Im Fall des japanischen Studenten war dagegen das fürstlich-wiedische Archiv der richtige Ansprechpartner. Denn der junge Wissenschaftler schrieb an der Berliner Uni über den Deutschen Flottenbauverein vor dem 1. Weltkrieg. Und weil der damalige Fürst zu Wied zeitweise dessen Präsident war, interessierten den Studenten die Briefwechsel. Archivleiter Dr. Hans-Jürgen Krüger konnte helfen und ihm diese zum Einsicht vorlegen, kennt er die Sammlung im Seitentrakt des Schlosses doch wie seine eigene Westentasche.

Und auch wenn er es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten kann, allen Hobby-Familienforschern Einlass zu gewähren, hilft er bei solchen wissenschaftlichen Fragen gern und gut. Das bestätigt eine Mainzer Studentin, die aktuell im Archiv für ihre Staatsexamensarbeit über das höfische Leben in der wiedischen Residenz im 19. Jahrhundert forscht und begeistert vom Service ist.

Überhaupt ist das fürstlich-wiedische Archiv eine Besonderheit, die es sogar in die offizielle Liste des „national wertvollen Archive“ geschafft hat. Deshalb übrigens darf der Fürst, der es privat besitzt und unterhält (Dr. Krüger: „Wir können keine Steuergelder verschwenden.“), es nicht ins Ausland verkaufen. Und dabei geht es nicht nur um den rund 20 000 Akten und 3000 Pergamenturkunden starken Inhalt. Das Archiv selbst ist von historischem Wert. Denn auch wenn die massiven, alten Holzschränke aus dem 18. und 19. Jahrhundert, in denen die Papiere gesammelt werden, auf den ersten Blick etwas wild aussehen: Sie sind, wie Dr. Krüger erklärt, eines der wenigen verbliebenen Beispiele einer urtümlichen Registratur.

„Das war das Informationssystem um 1840“, sagt Krüger und bestätigt: „Man kann damit auch heute noch arbeiten.“ Und er betont weiter, dass dort auch die Archivarien nicht leiden, selbst wenn weder Klimaanlage noch Heizung vorhanden ist. Aber die dicken Mauern des alten Gewölbes sorgen seit Jahrhunderten dafür, dass die Temperatur immer zwischen 7 und 21 Grad bleibt. Lediglich die Luftfeuchtigkeit könnte etwas niedriger sein, attestiert Dr. Krüger.

Moderner sieht es im Kreismedienzentrum aus. Doch auch hier gibt es eine Besonderheit: Denn zwischen den zahlreichen Büchern und vor allem Fotografien, die Feste, Gebäude und Menschen aus dem Kreis Neuwied zwischen 1890 und der Gegenwart zeigen, lagern auch zahlreiche Filmdosen. Und 343 davon haben einen besonderen Inhalt: Es handelt sich um Lehrfilme der DDR, die der ehemalige Bildstellenchef Willi Imhoff Anfang der 1990er-Jahre vor ihrer Vernichtung rettete und nach Neuwied holte.

Neben kleineren Archiven in Verbandsgemeindeverwaltungen und bei den Kirchen gibt es schließlich in Neuwied noch ein viertes Archiv, das nicht-staatlich betrieben wird und durchaus Schätze birgt: die Sammlung der Herrnhuter Brüdergemeine, die von Archivoberamtsrat Rainer Raillard betreut wird (siehe Artikel unten links). Neben einem Musikarchiv (Noten) und einer Silhouettensammlung geht es hier vor allem um Schriften aus der Geschichte der Glaubensgemeinschaft, die dank der religiösen Toleranz der wiedischen Fürstenfamilie im Jahre 1750 in unsere Stadt kam.

Insgesamt ist Neuwied mit diesen vier Archiven ein Eldorado für Geschichtsinteressierte wie -wissenschaftler – nicht nur aus Brasilien und Japan.

(Noch viel mehr zu den Neuwieder Archiven lesen Sie in der Freitagsausgabe der Neuwieder Rhein-Zeitung)