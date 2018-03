Neuwied ist gefragt: Wachstum hält an

Das Wachstum im Kreis Neuwied hält an. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamt lebten am 31. Dezember 2017 181.968 Menschen im Kreis. Diese Einschätzung dürfte aber nochmals nach oben korrigiert werden. Laut Einwohnermeldesystem des Kreises waren es gar 183.702 Einwohner.

Der Kreis Neuwied wächst, und die Neubaugebiete sind gefragt. Ein großes Einwohnerplus hat im vergangenen Jahr etwa die Ortsgemeinde Ehlscheid verzeichnet. Archiv

Foto: Jörg Niebergall

Dass der Kreis Neuwied wächst, liegt nicht etwa an einer höheren Geburtenrate. Maßgeblich verantwortlich dafür sind Zuzüge. Sowohl die Stadt Neuwied als auch alle Verbandsgemeinden bis auf die VG Unkel verzeichneten im Ein-Jahres-Vergleich ein Einwohnerplus. Während das Statistische Landesamt detaillierte Analysen zur Einwohnerentwicklung erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert, lassen sich einige Trends bereits erkennen.

Landesweit ist zwar nach wie vor ein Wachstum der Bevölkerung zu verzeichnen, dieses ist aber nicht mehr so stark wie in den drei vorangegangenen Jahren. Die 4.077.600 Rheinlandpfälzer bedeuten den höchsten Stand in der 70-jährigen Landesgeschichte. So weit, einen Rekordstand vermelden zu können, ist man im Kreis dagegen noch nicht, wie ein Blick auf die Zahlen ab 1996 verdeutlicht. In diesem Zeitraum war der Höchststand Ende 2004 mit 186.241 Einwohnern erreicht. In den folgenden zehn Jahren schrumpfte der Kreis kontinuierlich bis auf 180.422 Einwohner. Erst seitdem gehen die Zahlen wieder bergauf.

In Neuwied ist das Ziel in der „Zukunftsinitiative 2030“ klar formuliert: Die Stadt will ihre Einwohnerzahl halten, besser noch erhöhen. Dafür hat ein externes Planungsbüro Strategieziele definiert und deutlich gemacht, dass vor allem in den 45 Hektar an nicht genutzten Bauflächen großes Potenzial steckt. Auch das vom Wirtschaftsforum formulierte, sehr ehrgeizige Ziel von 70.000 Einwohnern würde „nicht an der Fläche scheitern“, waren die Experten sicher.

Doch wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Oberbürgermeister Jan Einig verweist auf das leichte Wachstum der vergangenen drei Jahre. Seit 2014 ist die Stadt um etwas mehr als 1000 Menschen gewachsen, was er eine „erfreuliche Tendenz und ein positives Signal für die Stadtentwicklung“ nennt. Hauptgrund dafür dürften allerdings die Flüchtlinge sein. Denn ansonsten sind die Zahlen in den vergangenen zehn Jahren recht konstant geblieben: 2007 lebten 65.824 Menschen in Neuwied, 2017 waren es fast identische 65.686. Ein leichter Trend ist dabei erkennbar, dass die Innenstadt und Heddesdorf etwas an Einwohnern gewonnen haben, während die Stadtteile leicht verlieren. Einzige Ausnahme: Block ist größer geworden, was aber allein am Flüchtlingscamp liegen dürfte.

In den Verbandsgemeinden ist ein kontinuierlicher Zuzug zu verspüren. In Rengsdorf-Waldbreitbach etwa ist das Bauland vor allem entlang der B 256 gefragt, sagt Bürgermeister Hans-Werner Breithausen, der neben der guten Anbindung auch eine familienfreundliche Infrastruktur als Argument dafür nennt. Die anstehenden Kita-Erweiterungen könnten noch ein wenig Nachfrage generieren, glaubt Breithausen. Eine Zielmarke für die Einwohner habe man sich aber nicht gesteckt.Viel mehr als die derzeitigen 26.068 Einwohner dürften es seiner Einschätzung nach aber nicht werden.

Auch in Puderbach freute man sich über ein moderates Wachstum (wir berichteten). In beiden Fällen dürften auch die im Vergleich zu den städtischen Ballungszentren niedrigen Preise eine gewichtige Rolle für die Nachfrage spielen.

Ulf Steffenfauseweh/Robin Brand