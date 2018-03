Neuwied feiert die Freiheit

Mit einem großen Freiheitsfest haben die Neuwieder an die Verkündung der Freiheitsrechte vor 350 Jahren erinnert.

Die Neuwieder sind richtig stolz auf die Freiheitsrechte, die Graf Friedrich III. vor genau 350 Jahren verkündete. Das können sie auch, denn was der wiedische Herrscher da wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs an Privilegien gewährte, das war schon ungewöhnlich. Allein die Befreiung von Frondiensten ließ manchen damals verwundert aufhorchen.

Und so war es auch keine große Überraschung, dass sich mehrere Hundert Gäste im Schlosshof versammelten, als am Donnerstagabend an die Verkündung der Freiheitsrechte mit einem großen Fest gedacht wurde. Carl Fürst zu Wied hatte bereitwillig seinen Grund und Boden für die Feier zur Verfügung gestellt und begrüßte die Gästeschar mit einem fröhlichen „Willkommen in meinem Hof“. Seine Durchlaucht würdigte das Freiheitsedikt seines Vorfahren und machte dessen Bedeutung unter anderem mit diesem Satz deutlich: „Wir würden sonst in einer feuchten Burg in Altwied sitzen.“

Weil aber Graf Friedrich III. mit einem geschickten Schachzug das wiedische Vermögen vor leichtsinnigem Zugriff schützte, kann Carl Fürst zu Wied mit seiner Familie ein ansehnliches Schloss bewohnen, und die Neuwieder können froh sein, dass sich die einstige Residenzstadt so prächtig entwickelt hat.

Was es mit den insgesamt neun Freiheitsrechten im Einzelnen auf sicht hat, das hatte die Stadt in den zurückliegenden Wochen auf interessante Weise deutlich gemacht: Meist donnerstags ließ sie abends um 18 Uhr eines dieser Rechte durch einen Stadtschreier an einem sinnstiftenden Ort neu verkünden und anhand einer Spielszene lebhaft verdeutlichen. Zum Abschluss dieser Reihe gab's gleich „die ganze Freiheit“, wie die Veranstalter keck formulierten. Mitglieder der Gruppe „Theater & Co.“ unter Leitung von Thilo Moeck zeigten sehr anschaulich, was es mit Religionsfreiheit, der Abschaffung der Leibeigenschaft und anderen sieben Rechten auf sich hat. Immer mit ernstem Hintergrund, oftmals aber auch zum Schmunzeln.

Nicht nur Beigeordneter Jürgen Moritz, der die Gäste herzlich begrüßte, bezeichnete das als gelungene Aktion und war sich sicher: „Vielen wird von nun an donnerstags um 18 Uhr etwas fehlen.“ Immerhin war das Interesse an den Stadtschreier-Aktionen sehr groß. „Wir wollten damit nicht nur an die Vergangenheit erinnern“, sagte Moritz, „sondern auch deutlich machen, dass Freiheit die Grundlage für Entwicklung und Fortschritt ist.“ Sehr schön ist das übrigens auf der Gedenkmünze formuliert, die das Fürstenhaus anlässlich des 100. Jahrestags der Stadtgründung herausgebracht hatte: „Möge Neuwied im Schmucke der Freiheit erblühen.“

Zum Gelingen des Freiheitsfestes im Schatten des Schlosses trugen auch die Ehrengarde der Stadt Neuwied sowie Joe Knipp, Leiter des Theaters am Sachsenring in Köln und Kulturpreisträger der Stadt Neuwied, bei. Knipp führte mit flotten Sprüchen durchs Programm und erinnerte auch daran, dass es einst Werbebroschüren gab, in denen Neuwied als die Stadt des Friedens beworben wurde.

Mit dem Fest im Schlosshof sind die Gedenkveranstaltungen noch nicht abgeschlossen. Im Herbst soll die Pressefreiheit im Zentrum stehen. Dann wird auch eine Schrift von Dr. Hildegard Brog dazu veröffentlicht. (mp)