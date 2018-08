Es herrscht weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr in der Region, die von größeren Feuern in der Natur bislang verschont geblieben ist. Für einen solchen Ernstfall ist die Feuerwehr Neustadt aber jetzt noch besser ausgerüstet. Das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000, das nun offiziell durch Kreis und Verbandsgemeinde Asbach in Dienst gestellt worden ist, kann eine Zusatzbeladung für Waldbrände an Bord nehmen. Hierzu gehören Schutzkleidung, Verteiler, Schläuche und Hohlstrahlrohre der Größe D sowie Löschrucksäcke. Damit sind Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten auch in unwegsamem Gelände möglich, ohne lange Schlauchleitungen legen zu müssen. Zum Schutz des Fahrzeuges sind an den Hinterreifen sowie vor dem Fahrzeug Selbstschutzdüsen angebracht. Während der Fahrt kann so ein feiner Wassernebel versprüht werden und schützt das Fahrzeug zum Beispiel bei der Fahrt über Felder bei Flächenbränden.

Das neue TLF 4000 ersetzt einen 24 Jahre alten Vorgänger, ein TLF 24/50. Der Anschaffungspreis beträgt 360.000 Euro, davon übernehmen das Land 93.000 Euro, der Kreis 76.000 Euro. Übergeben wurde ...

Lesezeit für diesen Artikel (332 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

