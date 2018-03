Neueste Zahlen für den Kreis: Erstklässler haben bessere Zähne

Die Zahngesundheit der Erstklässler im Kreis hat sich in den vergangenen zehn Jahren verbessert. Das legen Zahlen nahe, die unserer Zeitung von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (AGZ) Kreis Neuwied zur Verfügung gestellt wurden.

Demnach hatten im Schuljahr 2016/2017 rund 61 Prozent der untersuchten Kinder naturgesunde Zähne. Zehn Jahre zuvor hatten nur 56 Prozent der Kinder so ein gesundes Gebiss vorzuweisen. „Das ist eine tolle Sache“, beschreibt der AGZ-Vorstandsvorsitzende im Kreis, Zahnarzt Dr. Martin Kopp, die Entwicklung der vergangenen Jahre. „Es gibt kaum eine Krankheit, die sich so gut mit Aufklärung und Körperhygiene bekämpfen lässt, wie Karies“, fasst Kopp es zusammen. Die Prophylaxe, die in der Zahnmedizin einen immer größeren Stellenwert eingenommen hat, mache sich zunehmend bemerkbar.

Das zeigt auch ein Blick in die landesweiten Zahlen der Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit: Demnach haben 61,2 Prozent der Erstklässler in Rheinland-Pfalz inzwischen kariesfreie Zähne. Bei der ersten Erhebung im Jahr 1994 waren es gerade einmal 36,9 Prozent. Allerdings gibt es im Land durchaus Unterschiede: Die Bandbreite der „Naturgesunden“ liegt zwischen 43 und 67 Prozent.

An den Untersuchungen an allen Grundschulen in Stadt und Kreis Neuwied haben sich im Schuljahr 2016/2017 22 Zahnärzte beteiligt. Sie nahmen die Zähne von 1425 der 1571 Erstklässler in diesem Schuljahr in Augenschein. 868 Kinder hatten gesunde Zähne, bei 210 waren Füllungen vorhanden, es bestand jedoch kein weiterer Handlungsbedarf. Für 354 Kinder gaben die Zahnärzte die Empfehlung ab, sich einer Behandlung zu unterziehen. Dies geschieht mit einem Infozettel, der an die Eltern geht. Dass die dann größtenteils auch aktiv werden, zeigen die Rücklaufquoten. Von den 354 Kindern mit Behandlungsbedarf haben immerhin 54 Prozent des Hauszahnarzt aufgesucht.

Dass nicht alle Eltern mit ihren Kindern zum Zahnarzt gehen ist aus Sicht des AGZ-Vorstandsvorsitzenden zwar bedauerlich, aber er meint auch: „Die wären sonst auch nicht gegangen. Zumindest einige können wir aufrütteln.“ Vor zehn Jahren lag die Rücklaufquote noch bei 49 Prozent. Im Vergleich zum Schuljahr 2015/2016 haben sich nur geringfügig Veränderungen ergeben. Damals hatten 60,8 Prozent der Kinder gesunde Zähne. Behandlungsbedürftig waren 368 Schüler, davon haben 53 Prozent des Hauszahnarzt aufgesucht.